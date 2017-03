Výtrysk horkého Vřídla se stále snižuje. Teď bude cmrndat jen do čtyř metrů

Karlovy Vary – Po zimní odstávce by měl přesunutý pramen před Vřídelní kolonádu znovu vytrysknout o tomto víkendu.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Karlovarské unikátní horké Vřídlo drtí jedna rána za druhou. Z fontány vřídelní kolonády jej vyhnal katastrofický stav podzemí, v němž je umístěno technologické zázemí. Nová mísa, z níž pramen nyní tryská z kdysi obdivovaných dvanácti metrů pouze do šestimetrové výše, je popraskaná a magistrát řeší opravu v reklamaci a nyní Vřídlo omezuje i Ministerstvo vnitra. Sousední hotel Tosca, jemuž objekt patří, totiž dostane novou fasádu a tomu se pramen musí přizpůsobit. Tryskat tak bude pouze do výše 3,5 až čtyř metrů. Podle náměstka Čestmíra Bruštíka (nez.) se tak výstřik Vřídla bude regulovat rychlostí větru, aby novou fasádu vedlejší budovy nepoškodil.

Psali jsme: Oprava (ne) tryskajícího Vřídla se zdržuje

„U mísy byl problém s její vnitřní plochou, která kvůli ochraně betonu byla vyložena gumovým povlakem . Po zimě ale zjistili, že se tam udělaly bubliny, které se nafoukly a dostala se pod ně voda. Problém jsme odstranili a budeme sledovat, zda to vydrží. Padly i návrhy vyložit mísu nerezem, což je finančně náročné. A navíc existují určité záruky, že by beton měl vřídelní vodu vydržet i deset let.“ vysvětlil náměstek Bruštík. Ten chce , aby i přes tyto potíže Vřídlo fungovalo na zahájení letošní lázeňské sezony a celé léto. Pak se uvidí, co dál. Poslední ranou pro tuto horkou a skomírající karlovarskou dominantu bylo zpoždění přesunu krenotechnologie, které stále není kvůli námitkám hotelu Astorie dořešeno. Už nyní je ale jasné, že celá rekonstrukce Vřídelní kolonády se zpozdí minimálně o tři čtvrtě roku. Primátor Petr Kulhánek (KOA) zdůraznil, že se město snaží s ředitelem hotelu Astoria domluvit. „Krajský úřad o námitce Astorie zatím nerozhodl, ale já pořád věřím, že se s vedením hotelu na řešení výhodné pro nás i pro ně shodneme,“ dodal primátor.

Čtěte také: Vřídlo netryská, jenom přidušeně funí

Vřídelní kolonáda je pod stálou kontrolou města i Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád. „Tam, kde se pohybuje veřejnost, žádné statické omezení není. To je jen v sále, kde vyvěralo Vřídlo, a tam dneska veřejnost nemá přístup,“ uvedl primátor Kulhánek, podle něhož je bezpečnost návštěvníků tak zajištěna. „Tím, že v podzemí už není vřídelní voda, se stav nezhoršil a degradace nepostupuje tak rychle,“ doplnili náměstci Bruštík a Michal Riško (ČSSD).



Gejzír Vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikoval až do výšky 12 metrů. Vřídlo je v současnosti jediným pramenem využívaným ke koupelím. Část termální vody slouží k zásobování lázeňských provozů, část se používá pro výrobu karlovarské vřídelní soli.