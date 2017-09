Vzdělaných zdravotníků v kraji přibude. Zůstanou?

Karlovarský kraj - Akutní nedostatek zdravotních sester v Karlovarské krajské nemocnici (KKN), kde jich nyní chybí přibližně 140, by mohli eliminovat zdravotníci, kteří studium buď zahájí, nebo si vzdělání doplňují.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Attila Racek

Dvě nové třídy pro 43 zdravotních asistentů otevírá Střední zdravotnická škola v Karlových Varech a 25 sester přijme od nového akademického roku Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS ZČU) v Karlovarském kraji. Vzdělání si doplní v oboru Všeobecná sestra.

Podle hejtmanky Jany Vildumetzové je nutné, aby kraj se školami více spolupracoval, a mezi priority patří právě zdravotnictví. Sestry jsou přetížené a nemocnici je nutné personálně stabilizovat. „Jsem proto velmi ráda, že dvě třídy střední zdravotnická škola po naší domluvě otevře,“ uvedla hejtmanka a dodala, že v budoucnu by jich mohlo být i více. „Zájem mezi studenty o tento obor je. To jsem si ověřila,“ zdůraznila. Také ředitelka střední zdravotní školy Hana Švejstilová je spokojená. „Hlásilo se nám 49 studentů, studovat jich začne 43. Byli bychom je vzali všechny, ale to nejde,“ doplnila ředitelka. Pro příští rok ale obor zdravotní asistent škola otevře znovu. Střední zdravotní škola má kapacitu 500 žáků a studovat jich zde začne 492. Počet by se ale mohl ještě o tři studenty zvýšit, protože škola má tři žádosti o přestupy. Také o kombinované studium na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS ZČU) je mezi sestrami z nemocnic v kraji zájem. „Na základě uzavřené dohody budou moct část výuky absolvovat právě v zařízeních, kde mají pracovní poměr,“ vysvětlila děkanka. Podle krajského radního pro školství Jaroslava Bradáče je spolupráce s fakultou skvělým příkladem, jak by mělo školství vypadat. Kraj univerzitě na studium od září až do prosince přispěl milionem korun. Kombinované studium sester, které praxi budou vykonávat v nemocnicích v kraji, ocenila i hejtmanka Vildumetzová. Podle ní je velký předpoklad, že po absolutoriu v nemocnicích zůstanou.