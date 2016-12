Vzplane mezi městem a krajem císařský spor?

Karlovy Vary - Zatím ne boj, ale ostrý spor vzplanul mezi Karlovými Vary a Karlovarským krajem. Krajská rada a následně i většina krajských zastupitelů souhlasily s vystoupením kraje ze sdružení právnických osob Císařské lázně, které připravovalo rekonstrukci této národní kulturní památky.

Císařské lázně.Foto: Ilustrační foto Deník

A v krajském rozpočtu je položka sta milionů, které měl kraj na rekonstrukci objektu připraveny, škrtnuta. Podle hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) je práce sdružení Císařské lázně nepřehledná, musí se nejprve zkontrolovat a ona sama chce mít o vyhlášeném výběrovém řízení na dodavatele Císařských lázní, jejichž oprava je odhadnuta na 600 milionů, více podrobností.

Všechny tyto kroky nemile překvapily karlovarského primátora Petra Kulhánka (KOA). „Pokládám úterní jednání zastupitelstva za zcela účelové. Projednávat zásadní investici do Císařských lázní na základě podkladů předložených až na zastupitelstvu a v podstatě bez přítomnosti zástupců Karlových Varů je nešťastné a zbrklé. Naštěstí jsme jednání městského zastupitelstva, konaného v ten samý den, stihli dokončit v rozumném čase, přesunout se, a mohli se tak alespoň vyjádřit k problematice Císařských lázní. Mám pocit, že nás však nikdo neposlouchal," uvedl primátor. Obnovu Císařských lázní připravuje město s krajem společně už mnoho let. „Do dnešního dne nepřišel jediný podnět od kraje, že by s projektem nesouhlasil. Fakt, že Karlovarský kraj chce vystoupit ze sdružení právnických osob Císařské lázně, se dozvídali přes SMS od kolegů. Takto se v roce 2016 v civilizovaném státě k politice nepřistupuje," nespokojeně konstatoval i Jiří Klsák (KOA), krajský zastupitel a náměstek primátora Karlových Varů.

Situace se ale částečně zklidnila následující den, kdy se konala valná hromada sdružení Císařské lázně. „Kraj potvrdil vystoupení ze sdružení a předal usnesení z úterního jednání krajského zastupitelstva. Zároveň paní hejtmanka potvrdila spoluúčast kraje ve výši 200 milionů korun na rekonstrukci Císařských lázní, ale realizovanou napřímo krajem a městem. Doplnila také, že bude dále jednat s Ministerstvem financí o navýšení státního příspěvku na rekonstrukci. Valná hromada byla přerušena, aby vedení kraje a města mohla probrat varianty postupu s tím, že bude pokračovat 28. prosince," uvedl primátor. Preference Karlových Varů se podle něj nemění, proto stále nevidí důvod pro vystoupení ze sdružení právnických osob. „Pokud však k němu ze strany kraje dojde, jsme připraveni i nadále spolupracovat s krajem při rekonstrukci napřímo, ať už bude budova Císařských lázní ve vlastnictví kraje, či zpět města. Z mého pohledu je důležité, že byl jednoznačně vysloven slib kraje o spoluúčasti na financování rekonstrukce Císařských lázní ve výši 200 milionů korun," zdůraznil primátor.