Witte slaví 25. výročí založení interaktivní výstavou

Nejdek - Společnost Witte Nejdek letos slaví čtvrt století od vzniku. Dnes dodává zámky a kliky pro automobily do celého světa. Druhý největší zaměstnavatel v Karlovarském kraji při této příležitosti uspořádal speciální interaktivní výstavu, která se vrací k začátkům Witte a mapuje jeho vývoj až do současnosti.

Výstava je umístěna v prostorách nejdeckého muzea až do konce ledna 2017 a návštěvníci si tu mohou osahat výrobky, které jsou ve Witte sestrojovány jak strojově, tak i postaru ručně. Pro zajímavost je k vidění speciální video, které se vrací k počátku 19. století. Při slavnostním otevírání expozice byli přítomni i zaměstnanci, kteří jsou ve Witte od začátku. „Je to hezká vzpomínka. A také velké díky těm, kteří tuto firmu vybudovali. Je jen málo lidí, kteří takovou práci ocení. Velkou zásluhu na tom mají hlavně Václav Jeništa a Edvard Rűckert. Já sám jsem u Witte od začátku jako technik," řekl Karel Tomeš. Ale ten nebyl sám, kdo vzpomínal. „V dubnu budu u Witte už 25 let. A stále dělám to samé. Skládám zámky a pořád mě to baví. Tahle výstava ve mně budí nostalgii," řekla Marie Hubálková.