Z bývalého učiliště bude první muzeum rukavic

Abertamy - Bývalé střední odborné učiliště lesnické se za asi 20 milionů korun promění ve zbrusu nové muzeum rukavičkářství. Jedná se o ojedinělý projekt v rámci celé České republiky a součástí muzea bude také nové informační centrum města Abertamy. Po letech plánování se s realizací začíná letos.

Současná expozice výroby rukavic je dočasně umístěna v městském úřadu. Po přemístění se rozroste.Foto: Ilustrační foto: Deník

Výroba rukavic měla v Abertamech na Karlovarsku svou tradici již od počátku devatenáctého století. Dnes se tu již žádné rukavice nešijí, přesto se zde ale dozvíte o jejich výrobě úplně všechno. Rukavičkářská expozice se zatím nachází v prostorách městského úřadu. Výstava čítající přibližně tři stovky exponátů tu vznikla v roce 2011 při setkání bývalých abertamských rukavičkářů.

Všechny rukavice, šicí stroje, dláta a vysekávače se ale zanedlouho přestěhují do vlastní budovy.

„Naší největší investicí bude nové muzeum, na které jsme získali dotaci z programu SNCZ. Čeká nás kompletní rekonstrukce objektu bývalého učiliště, kde vznikne první muzeum rukavic a jejich výroby v ČR," uvedl starosta města Zdeněk Lakatoš. Dodal, že nové muzeum bude doplněno o expozici hornictví, která bude prezentována pomocí nejmodernější technologie - virtuální realitou.

Dokud se rukavičkářská expozice nepřestěhuje do nových prostor, můžete výstavu na úřadě navštívit vždy dvakrát do měsíce. Nejbližší možný termín je v sobotu 25. února, 11. břena nebo 25. března. Otevřeno je pak vždy od 13:00 do 17:00.

V případě většího zájmu je možné otevřít výstavu i mimo běžné otevírací hodiny, a to po dohodě s Rudolfem Löfflerem na čísle 728 550 146 nebo na rudalo@seznam.cz.