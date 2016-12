Z řidičů rezidenti? Město řeší parkování aut

Karlovy Vary - Jak se bude parkovat v Drahovicích, v obchodní části města nebo v lázeňské zóně v Karlových Varech? To radní zatím nerozhodli a raději tento bod stáhli z jednání.

KDE PARKOVAT? Odstavit auto v Karlových Varech není vůbec jednoduché. Ať už pro obyvatele města, lidi, kteří sem přijíždějí za prací, nebo jeho návštěvníky. Místa se nedostává. Foto: Foto Deník mel

Podle náměstka primátora Michala Riška (ČSSD) by měli mít přednost rezidenti, tedy ti řidiči, kteří v těchto zónách bydlí. Ti si povolení k parkování vyřídí na magistrátu a obdrží doklad na značku vozu.

Parkovací karty pro obyvatele a firmy v Karlových Varech jsou v určitých částech města už od května placené. Až do této doby město rozdávalo karty lidem s trvalým bydlištěm a firmám, které měly provozovny v některých částech města, zdarma.

Teď si však lidé za jedno auto zaplatí od 480 korun, za druhé už 3500 a za třetí 7000. Firmy platí za první auto 2400 korun, za druhé 9000 a za třetí a další vozidlo už 18 000 korun na rok. Parkovací rezidenční stání jsou už zavedena například na Čertově Ostrově nebo v části obchodní zóny.

A podle náměstka Riška se regulace dopravy osvědčila, ačkoliv nové opatření lidé nejprve kritizovali. „Není neobvyklé, že rodina vlastní i tři či čtyři auta. A pak si rozmyslí, zda je bude všechna používat a platit vysoké sumy za parkování," doplnil náměstek Riško.

Přitom rezidenční karty pro obyvatele a abonentní pro firmy nezaručují místo k stání, ale jen možnost v určitých oblastech zaparkovat, aniž by bylo nutné platit v parkovacích automatech.

„Potřebujeme regulovat výdej karet, které byly dosud vydávány bezhlavě. Stačilo jen mít trvalé bydliště. Nikde to nebylo evidované, takže máme asi 3500 vydaných karet, ale ani nevíme, kdo jich kolik má," zdůvodnil v květnu novou regulaci parkování náměstek Čestmír Bruštík (nez.).

Jak ale upravit parkování v dalších částech města, to radní zatím nevědí. „Přes den rezident pracuje, a místo se tak uvolní. Mohl by jej tedy využít ten, kdo v dané čtvrti podniká či pracuje," vysvětlil jeden z návrhů náměstek Riško. Podle náměstka Jiřího Klsáka (KOA) je to věcí diskuze, protože v úvahu se musí vzít několik faktorů. Například kolik by řidiči za parkování pak platili.

Do lázeňského území Karlových Varů zase mohou vjet pouze ti řidiči, kteří si vyřídí povolení. Parkovat zde nemohou, což řada z nich nerespektuje. A blokují tak místa pro parkování místních obyvatel. Podle obou náměstků primátora se všechny varianty musejí prodiskutovat a pak teprve bude město moci upravit příslušnou vyhlášku.