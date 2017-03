Z Rolavy zmizí skluzavka. Je na odpis

Karlovy Vary - Areál Rolava v Karlových Varech, v němž se nachází jediné přírodní koupaliště a lidé jej využívají i ke sportu, se začíná postupně měnit. Už v letošním roce zde lidé nenajdou vodní skluzavku. Ta je podle náměstka Michala Riška (ČSSD) po čtrnácti letech provozu v havarijním stavu a její oprava je nerentabilní.

SKLUZAVKA NA ROLAVĚ to má spočítané, kvůli špatnému technickému stavu bude demontována bez náhrady.Foto: Foto Deník

„Je na odpis a rekonstrukce by byla dražší než její pořizovací cena za tři miliony korun. Její provoz je navíc nákladný a příliš se neosvědčila," vyjmenoval náměstek všechny vady, pro něž se město rozhodlo skluzavku z Rolavy vyřadit. Jako náhradu mohou podle Riška lidé využívat nové vodní atrakce, které společnost KV City zakoupila v loňském roce za zhruba 800 tisíc. Jenomže byly dodány na sklonku srpna a v provozu byly jen krátce. V areálu jsou už nyní vyměněny boxy pro ukládání věcí, které poničila vichřice. Také tyto skříňky, stejně jako skluzavka nakoupené z evropských dotací, by se nevyplatilo opravit. To ale není poslední změna na Rolavě. Občerstvení pro letošek zde zůstává ve stejném režimu, ale po ukončení letní sezony se zde začne s výstavbou nové restaurace. Projekt je podle primátora Petra Kulhánka (KOA) už připraven. A zatím poslední akcí, na níž už město pracuje, je rozšíření parkoviště. Kapacita toho stávajícího je podle lidí nedostačující, což vyplynulo ze studie a následné ankety, kterou město uspořádalo v loňském roce. Rozvojový plán Rolavy tak zahrnuje i změnu územního plánu, s níž musejí souhlasit karlovarští zastupitelé. Změna řeší využití pozemků z dosud platného čistého bydlení na využití plochy pro dopravu, tedy parkování. Současná kapacita parkoviště je 74 stání. Po rozšíření o nové plochy kolem objektu rybářství by podle mluvčího magistrátu Jana Kopála přibylo k původnímu parkovišti 29 stání a nové parkoviště bude mít kapacitu 187 stání. V budoucnu by zde celkem mohlo své vozy odstavit 290 řidičů.

Modernizaci areálu město v součinnosti se společností KV City, která jej provozuje, naplánovalo na několik let.