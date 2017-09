Zábor bez povolení. Proč trestat, míní město

Karlovy Vary - Zábor prostranství bez povolení vyjde lidem v Karlových Varech zpravidla draho. Takže obejít pravidla se místní většinou ani nepokoušejí.

Krajský úřad v Karlových Varech.Foto: Deník/Archiv

Na rozdíl od pražské agentury Yashica, která si bez povolení zabrala prostranství před letním kinem, kde pořádala Létofest. Stánky a kamiony byly snad všude, a protože ten den pršelo, zbyly po nich poničené a rozježděné trávníky. Přesto se vše obejde bez sankcí. „Akce byla velmi úspěšná. Můžeme organizátory natáhnout na pranýř, ale šlo o pochybení z nevědomosti,“ hájil je primátor Kulhánek (KOA).

Agentury Yashica se tak zastal, i když připustil, že organizátor akce pochybil. Odrazil tak námitky zastupitelky Hany Zemanové (Karlovaráci), která chtěla vědět, jak celou záležitost bude město řešit, případně jaké budou sankce. Vše se totiž řešilo s úředníky a následně i s primátorem Kulhánkem. Protože on sám Létofest s agenturou domlouval. Šlo o akci, která měla prověřit, zda letní kino s kapacitou přes pět tisíc diváků naplní svým programem profesionální agentura. A ta proto měla pronájem areálu od města zdarma. Podle manažerky Moniky Freibergové z agentury Yashica došlo k informačnímu šumu. „Vše jsme domlouvali přímo s primátorem Kulhánkem a on o tom věděl. Oficiální cestou jsme o zábor ale nepožádali,“ připustila. Dodala, že zábor agentura zpětně uhradí.



S Létofestem v letním kině ale agentura Yashica spokojena není, přestože na koncert pěti hudebních kapel přišlo kolem dvou tisíc diváků. Podle manažerky Freibergové je to nejhorší návštěvnost ze všech akcí, které agentura v létě po republice pořádala.