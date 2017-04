VIDEO: Záchranáři prověřili nový systém

Karlovarský kraj - Mimořádné cvičení zkomplikoval skutečný výpadek mobilní sítě.

Autobus plný cestujících narazil do dodávky, která převážela biologický materiál. Na místě nehody byly desítky zraněných, které sanitky postupně rozvážely do všech nemocnic v kraji. Tak vypadalo zadání mimořádného cvičení, kterého se v pondělí zúčastnily posádky záchranné služby, policejní hlídky nebo družstva zásahových hasičů. Do cvičení bylo poprvé zapojeno také operační středisko složek integrovaného záchranného systému a hlavně nový Informační systém.

Cvičení bylo navíc zkomplikované skutečným výpadkem mobilní sítě O2 a dopravní nehodou kamionu. Naštěstí všichni zúčastnění pohotově improvizovali a na danou situaci okamžitě a vynalézavě reagovali. „Lidé začali efektivně pracovat. Kdo měl O2, měnil telefony s jinými operátory. Byla to opravdu prověrka s velkým P," uvedl náměstek ředitele HZS Karlovarského kraje Oldřich Wolf.

Projekt Informační centrum je novinka, která je unikátní. Nic podobného nemají nikde na světě. Mělo by shromažďovat informace o lidech, jejich zdravotním stavu, kteří se bezprostředně dostanou k hromadnému neštěstí, jako je nehoda nebo záplavy. Stačí, aby rodinní příslušníci zavolali na linku 950 380 180, a tam jim dispečer řekne, co potřebují vědět. „Aplikace byla vyvinuta na míru specifické činnosti složek IZS a zdravotních zařízení. Unikátní je především fakt, že se dokázalo takové množství subjektů na principu fungování IC IZS shodnout a společně jej vymyslet a realizovat," uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Na tvorbě aplikace se podílel HZS Karlovarského kraje, Policie České republiky, karlovarská nemocnice, zdravotnická záchranná služba, hygienická stanice a Karlovarský kraj, který aplikaci financoval. Aplikace i s vývojem stála 200 000 korun. Informační centrum je určeno veřejnosti, která by se jeho prostřednictvím měla dozvědět aktuální informace o svých příbuzných, kteří byli například u dopravní nehody.

„Jsem moc ráda, že Karlovarský kraj je v něčem první. Tento systém podporujeme. Budeme ho vyhodnocovat a podporovat do budoucna," uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová. Hlavním iniciátorem projektu je HZS, který přišel s tím, aby byl tento projekt spuštěn a realizován.

Informace v aplikaci jsou barevně odlišené, aby dispečer věděl, jaké informace může volajícímu sdělit. „Do budoucna jsme otevřeni dalším subjektům, jako je například letiště," dodal Wolf.

Podle Wolfa i ostatních členů, kteří se podíleli na tvorbě aplikace, by bylo dobré, kdyby se systém šířil i dál mimo hranice Karlovarského kraje. Do budoucna se plánuje upravit aplikaci i pro mobilní telefony, aby se daly vkládat fotky.