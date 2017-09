Žáci pomáhají sběrem papíru nemocné Elišce, už ho mají tuny

Karlovy Vary - Žáci Základní školy Konečná v Karlových Varech sami přišli s nápadem pomáhat. Zorganizovali hromadný sběr papíru, přičemž výtěžek ze sběru připadne na účet nemocné Elišky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ilona Pergrová

Žáci základní školy se nezdráhali zapojit do sběru více lidí. Zapojila se tak kromě zaměstnanců školy i školní jídelna, Magistrát města Karlovy Vary, restaurace Novissimo, lékárna Čankov u kostela, potraviny v Severce, Krajská správa Českého statistického úřadu v Karlových Varech, trafika U Pivovaru, Krajské ředitelství Policie České republiky Karlovarského kraje, Krajský úřad Karlovy Vary a několik dalších.



„Sběr bude ještě pokračovat do konce měsíce. Zapojuje se mnoho lidí a vy jste také zváni! Přinášet papír můžete přímo do školy, a to každé úterý od 7:30 hodin do 8:30 hodin. Jiný termín je možný po domluvě,“ informoval ředitel školy Jiří Chmelík.



Papír můžete také vozit přímo do sběrného dvora Resur Otovice. Stačí při odevzdání nahlásit Rodoklub, papír pro Elišku a zaměstnanci už budou vědět, co s ním. Do sběru můžete přivézt kancelářský papír, letáky, noviny a časopisy. Ale rovněž čisté kartonové krabice. Recyklovat lze i staré knížky, pokud pro ně nenajdete lepší využití. Nesmí mít ovšem pevnou obálku.



„Prozatím nemáme přesně spočteno, kolik papíru jsme nasbírali. Po ukončení projektu to budeme přesně vědět. Každopádně to nebudou žádné malé váhy, budeme mluvit v řádu tun,“ dodal ředitel Jiří Chmelík.