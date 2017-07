Začíná modelářský víkend v Horách

Hory – Čtrnáct pilotů se během soboty a neděle utká o Krušnohorský pohár.

Hodnotí se i přesnost modelů s letadly dle výkresové dokumentace.Foto: Deník

Letiště v obci Hory bude svědkem druhého ročníku soutěže, kdy se k nebi vznesou RC makety a polo makety letadel z kategorie F4H, tedy rádiem řízených modelů, v tomto případě s omezením hmotnosti do 15 kilogramů. Široké veřejnosti se naskytne podívaná na počínání letadel Cessny, Junkerse, Lavočkina a dalších.

„Modely by měly být co nejpřesnější kopií opravdových letadel. Hodnocení se proto skládá ze dvou částí. První je statické hodnocení, kdy porota porovnává přesnost modelu s opravdovým letadlem stejného typu. Prohlíží se fotografie a výkresová dokumentace. Druhou částí jsou pak soutěžní lety,“ uvedl Jaroslav Bělohubek, člen modelářského klubu M2K Ostrov, který akci organizuje.

V letecké části poháru musí modely zvládnout ve vzduchu stejné prvky jako skutečné letadlo. „Jsou dány čtyři povinné obraty a šest volitelných. Podle toho se pak jednotlivým účastníkům přidělují body,“ doplnil Bělohubek.

Na druhý Krušnohorský pohár se můžete vydat s rodinou i přáteli od sobotní půl desáté ráno. Končit se bude v 16:30 a nedělní část se koná od 10:00 do 13:00, a to včetně vyhlášení výsledků. „Půjde vlastně o menší letecký den, jelikož by měly být modely na nebi k nerozeznání od svých skutečných předloh. Moc se na akci těším. Jsem také modelář, ale svému hobby se věnuji velmi povrchně, takže mě skutečná modelářská práce fascinuje,“ dodal jeden fanoušků koníčku Martin Kolomínek z Ostrova.