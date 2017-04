Zájem o značku Regionální potravina rok od roku roste

Karlovarský kraj – Už jednapadesát výrobků zvítězilo v Karlovarském kraji od roku 2010 v krajském kole soutěže o značku Regionální potravina. A letos k nim zcela jistě přibudou při osmém ročníku další oceněné produkty.

Pozitivní je především to, že zájem výrobců potravin jít takříkajíc s kůží na trh rok od roku roste. Tomu nakonec odpovídá i počet přihlášených a kategorií, v nichž se značka přiděluje.

V roce 2010 hodnotila krajská porota produkty ve čtyřech kategoriích, o rok později v sedmi a od roku 2014 je už kategorií devět. A to Karlovarský kraj nepatří, v porovnání s řadou jiných regionů, k produkčním oblastem s významnou potravinářskou výrobou.

V soutěži o značku Regionální potravina, kterou administruje Státní zemědělský intervenční fond, bylo v loňském roce v Karlovarském kraji hodnoceno 82 produktů od 21 výrobců. O logo soutěžili v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení mělo 17 výrobků z kategorie Ostatní.

15%Pouze 14,8 procent panelistů Deníku z Karlovarského kraje se domnívá, že vláda dostatečně podpořila výrobu a prodej domácích potravin. Odpovídalo 27 lidí.

„Každý rok mám radost nejen z nově přihlášených výrobků, ale především z nových výrobců, kteří mají zájem svoji produkci prezentovat. V loňském roce mě překvapila velmi vysoká kvalita a vyrovnanost všech výrobků, kdy o vítězi rozhodovalo jen několik bodů udělených hodnotitelskou komisí," uvedl regionální koordinátor soutěže Zdeněk Perlinger.

Nejen kvalitní suroviny, ale i staré a málem zapomenuté regionální recepty využívají čím dál častěji výrobci potravin z Karlovarského kraje. Právě původní receptury byly nejpříjemnějším překvapením loňského ročníku soutěže.

Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Udělala vláda dost pro podporu výroby a prodeje domácích potravin?

Jan Prudík, 69 let, kronikář města Karlovy Vary: Ne. V tomto směru má vláda veliké rezervy. Už mnoho pamatuji a mám doposud v paměti chuť potravin z mládí. Horší je kvalita všech druhů masa, mléčných výrobků a především cukrovinek. Posuzujeme potraviny podle toho, jestli jsou zdraví škodlivé, což je absurdní. Chuť je podle současných měřítek patrně nepodstatná. Jak ale mají kupující, především mladí lidé, poznat, že chuť toho či onoho výrobku má být jiná, když nemají chuťovou paměť a tím i možnost srovnání. Naopak si myslím, že se zlepšila kvalita téměř všech druhů pečiva

Tomáš Wizovský, 42 let, kastelán na hradě a zámku Bečov nad Teplou: Ne, ale nemůže za to. Je to běh na dlouhou vzdálenost, je třeba tuto myšlenku dále prosazovat a v praxi realizovat.

Jan Kopál, 42 let, úředník, Ostrov: Nevím. Vybavuji si kampaně Ryba domácí, Vína z Moravy – Vína z Čech, klasA. Asi jsou fajn, ale tuzemské víno mi chutnalo i bez kampaně, rybu připravit neumím, a jestli je něco klasa nebo ne, to neřeším.