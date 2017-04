Zastupitelé Ostrova odvolali starostu Čekana

Ostrov - Starosta Ostrova Pavel Čekan (ČSSD) dnes (5. dubna) poněkud překvapivě přišel o své místo. Nadpoloviční většinou hlasů ho odvolali opoziční zastupitelé města i někteří členové koalice. Vyčetli mu špatnou komunikaci a autoritářský přístup při řízení města.

Odvolaný starosta Ostrova Pavel Čekan (ČSSD).Foto: Deník / Meluzin Vladimir

Spolu se starostou padl i neuvolněný místostarosta Libor Bílek (nezávislý) a dále členka rady Pavlína Lišková (ČSSD). V křesle místostarosty se udržel pouze Josef Železný (ČSSD), o němž se nehlasovalo, a který bude stát v čele města do dalšího zastupitelstva. To by mělo zvolit nové vedení Ostrova. Zastupitelé při hlasování podrželi rovněž člena rady Milana Matějku (ČSSD). Návrh na jeho odvolání neprošel.

S návrhem na odvolání současného vedení města a především starosty Čekana vystoupil na úvod zastupitelstva Jan Bureš (ODS). Přestože se několik zastánců starosty z řad zastupitelů snažilo všemožně oddálit zařazení tohoto bodu na program jednání, opoziční blok s pomocí některých členů ČSSD měl dostatek hlasů na to, aby vše, co při jednání prosadit chtěl, skutečně prosadil.

Jednání zastupitelstva bylo přerušeno a jeho pokračování přesunuto na 12. dubna.