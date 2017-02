Zdravotníci mohou studovat na severu

Karlovy Vary – Aktivity spojené s hraním nejrůznějších deskových her mají v karlovarské krajské knihovně dlouholetou tradici. V A-klubu knihovny působí několik let oblíbený Herní klub, kde se pravidelně scházejí milovníci stolních her ke čtvrtečnímu „hraní". Nejen členové Herního klubu, jimiž se mohou stát všichni zájemci starší 14 let, ale i další návštěvníci a čtenáři knihovny mají v A-klubu k dispozici desítky nejrůznějších deskových her.