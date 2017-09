Život potápěče pomohl zachránit operátor linky 112

Karlovy Vary – Život potápěče z Ostrova, který byl ve vážném ohrožení kvůli rozvíjející se dekompresní nemoci, pomohl zachránit operátor linky 112 z karlovarského centra tísňového volání.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Kucej

Příznaky nemoci se u potápěče projevily po cestě do České republiky z dovolené v Chorvatsku.

Na tísňovou linku 112 zavolal muž z Ostrova s prosbou o pomoc. Jeho kolega se zrovna vracel z dovolené z Chorvatska, kde se věnoval potápění.

„V průběhu cesty zpět do Čech se ale u ně projevily příznaky dekompresní nemoci. V tu chvíli projížděl přes Rakousko a do Čech mu stále zbývalo několik hodin cesty. Operátor karlovarského centra tísňového volání 112 tak začal řešit možnosti pomoci jak v České republice, tak v Rakousku,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

V Čechách se jednalo o přípravu hyperbarické komory, kde se provádí hyperbarická kyslíková terapie pro zvýšení okysličení krve při příznacích dekompresní choroby. Zároveň operátor informoval o celé situaci kolegy na tísňové lince v Rakousku. „Zde bylo dohodnuto s ohledem na možné nevratné účinky dekompresní choroby zajištění lékařské pomoci. Na dálnici D10 muže vyzvedla sanitka a převezla ho do nemocnice v Salzburgu. Lékař v nemocnici po zhodnocení stavu pacienta rozhodl, že převoz do komory až do Čech je příliš dlouhý a zajistil terapii v komoře v bližší německé nemocnici,“ poznamenal Kasal.

To už společně s operátorem linky 112 pomáhala realizovat záchrannou akci pracovnice českého velvyslanectví v Rakousku. „Pomoc linky 112 byla poskytnuta především kvůli jazykové bariéře, kdy muž trpící dekompresní nemocí bez znalosti cizích jazyků nechtěl sám žádat o pomoc v zahraničí,“ dodal k případu Kasal.

Dekompresní nemoc (též kesonová nemoc, nemoc potápěčů, desaturační aeropatie, DCS) je označení řady příznaků, které postihují osobu vystavenou snížení okolního tlaku. Je jedním z nebezpečí při potápění a dalších aktivitách spojených se změnami tlaku.