„Zlití jak Dáni“ byli při mnoha nehodách řidiči, kteří je zavinili

Karlovarský kraj - Značný počet dopravních nehod, při nichž mají řidiči v krvi alkohol, řeší každoročně policisté v Karlovarském kraji. A další desítky řidičů s několika promile policisté takříkajíc odchytí při kontrolách ještě předtím, než nehodu způsobí. Výše promile alkoholu v krvi je přitom v mnoha případech zarážející.

KARLOVARSKO

Šestašedesátiletá řidička usedla za volant, i když toho vypila víc, než bylo zdrávo. S dvěma promile v krvi nabourala do autobusu. Aby toho nebylo málo, na zadním sedadle měla malé dítě.

V serpentinách u hotelu Imperial narazila do autobusu, který jel v protisměru. Policisté tehdy ženě hned po nehodě odebrali řidičský průkaz. Svým nezodpovědným chováním způsobila škodu ve výši půl milionu korun.

Dvacetiletý cizinec sjížděl Karlovy Vary jako šílenec. Cestou srazil dvě lampy, jel v protisměru a zastavil ho až dům. Policisté na místě zjistili, že muž má platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Při dechové zkoušce nadýchal téměř dvě promile. Během zběsilé jízdy naštěstí nikoho nezranil. Škoda na majetku byla nakonec vyčíslena na více než půl milionu korun.

Své o řízení pod vlivem ví i mladá dvacetiletá řidička, která sedla za volant opilá a přirozeně bourala. Žena se dvěma promile podcenila své řidičské schopnosti. Na namrzlé vozovce dostala smyk a narazila do skály v protisměru. Dívka si odnesla jen lehká zranění. Policie jí po tomto incidentu odebrala řidičský průkaz.

Řízení pod vlivem alkoholu se netýká pouze řidičů automobilů, ale i cyklistů. Jeden z nich dokonce zrušil elektrickou přípojku. Čtyřiačtyřicetiletý muž pod vlivem vjel se svým kolem mimo vozovku a narazil do obrubníku. Při pádu na zem narazil do elektrického rozvaděče hlavou, na které neměl ani bezpečnostní helmu.

Rozvaděč prudkým nárazem cyklista vyvrátil a sám se vážně zranil. Záchranka ho musela odvést k ošetření do nemocnice, kde byl hospitalizován. Ještě předtím nadýchal 1,38 promile.

SOKOLOVSKO

Skoro dvě promile měla v krvi jednatřicetiletá řidička, která mezi Kraslicemi a Rotavou vyjela ze silnice a narazila do směrového sloupku. Poté pokračovala dále a narazila do křoví. Následně skončila s vozidlem na střeše. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 300 tisíc korun. Řidička putovala na záchytku.

Na záchytku putoval také řidič, který v Sokolově zapadl s vozem do závěje a nemohl vyjet. To by ani tak nevadilo, kdyby… Policisté, kteří přijeli, ho nechali opakovaně dýchnout a nejvyšší naměřená hodnota byla 2,73 promile.

CHEBSKO

Do plotu kolem pastviny u Maškova naboural třiatřicetiletý řidič, který na mokré silnici nezvládl auto a dostal smyk. Přejel do protisměru a ještě před nárazem překonal i příkop. Policisté s řidičem provedli dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla pozitivní, kdy nadýchal 2,66 promile. Způsobil škodu za 50 000 korun.

Skoro 2,5 promile měl v krvi řidič, který ve Františkových Lázních na mokré komunikaci nezvládl řízení, vyjel mimo silnici, narazil do dopravní značky a následně se s vozidlem převrátil na střechu.

Opilci za volantem loni zabili 52 lidí. Seberte jim doživotně řidičáky, radí expert

Zabil svou ženu i pětiletého syna. Druhého syna tříletého do nemocnice transportoval vrtulník, otce sanitka. Nehoda, při níž řidič s alkoholem v krvi naboural do stromu u Skřípova na Opavsku, patří k loňským nejtragičtějším.

Při více než čtyřech tisících podobných nehod zaviněných pod vlivem alkoholu zahynulo loni celkem 52 lidí. Další více než dvě tisícovky byly zraněny.

I když to může znít cynicky, tyto ztráty se dají vyčíslit v penězích.

Cena zmařeného života se dle Centra dopravních výzkumů dá ohodnotit zhruba dvaceti miliony korun. Těžké zranění vyjde společnost na pět milionů, lehké zhruba na 650 tisíc korun.

Když Deník tato čísla vynásobil počtem obětí loňských nehod způsobených alkoholem, dopočítal se ke zdravotní újmě ve výši 3,5 miliardy korun.

MRTVÝ DANĚ NEPLATÍ

Částka zahrnuje jak přímé náklady na zdravotní péči, záchranku, policii či soudy, tak ty nepřímé. „Stát přichází o hospodářský přínos zraněné osoby a naopak musí vynakládat výdaje na její zdravotní a sociální zabezpečení," uvedl před nedávnem Ondřej Valach, specialista na výpočet ztrát z nehodovosti z Centra dopravních výzkumů.

„Představme si tragickou nehodu právě dospělého člověka. Do doby, než se stala, mu stát hradil veškerou zdravotní péči, školní docházku a další sociální výhody. Pokud by nastoupil do zaměstnání, podílel by se na tvorbě hrubého domácího produktu, platil by daň z příjmu, odváděl peníze do sociálního a zdravotního systému a vychoval by také další generaci plátců," poznamenal Vlach.

Jak upozornila nezávislá expertka v oblasti zdravotnictví Ivana Minarčíková, kdyby se jen polovina částky, na kterou ročně vyjdou nehody pod vlivem alkoholu, vynaložila na léčbu závislých, zaplatila by se ambulantní péče pro zhruba 150 tisíc pacientů.

I ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík by rád peníze, které stát na alkoholu vydělává, nasměroval do léčby. „Chci, aby část spotřební daně z alkoholu a z tabákových výrobků směřovala na investice v nemocnicích," řekl Deníku.

DOŽIVOTÍ PRO ŘIDIČÁK

Jednu pozitivní zprávu ze statistiky nehod způsobených pod vlivem alkoholu lze vyčíst: loni při nich bylo zraněno nejméně lidí za poslední minimálně tři desítky let. Ve srovnání s devadesátými lety se počet takových bouraček snížil o polovinu, umírá při nich zhruba čtvrtina lidí.

A během prvních dvou měsíců letošního roku mají „jen" jednu oběť, tedy o šest méně než loni.

Experti jsou ale nadále vůči řidičům, kteří usednou za volant pod vlivem, nekompromisní.

„U řidičů, kteří mají ve svém životě s alkoholem problém, bych se nerozpakoval sáhnout i k vyslovení doživotního zákazu řízení," říká bývalý šéf Besipu Roman Budský z Týmu dopravní bezpečnosti. „Je třeba ovšem jednat včas, nečekat, až někoho připraví o život."

ZABIJÁCI NA JIHU

Srovná-li se Česko se zahraničím, kupodivu nepatří mezi nejhorší. Ze všech obětí dopravních nehod může opilý řidič za každou desátou. V zemích jako Portugalsko, Slovinsko či Francie je to skoro každá třetí.

Co se týče samotného Česka, nejvíc bourají a zabíjejí řidiči pod vlivem alkoholu ve Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.