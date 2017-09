Zóně stojí v cestě územní plán a chráněná oblast

Bochov - Již řadu let se město Bochov snaží o vytvoření průmyslové zóny. Výsledky jsou ale zatím stále nulové.

Průmyslová zóna by měla přinést i nabídku pracovních míst.Foto: Deník

„Momentálně tu řešíme spor o slepici a o vejci. Aby mohlo město zapracovat průmyslovou zónu do svého územního plánu, musí být průmyslová zóna v krajském územním plánu neboli v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje. Ovšem aby mohl kraj zapracovat průmyslovou zónu do svého územního plánu, musí už být v územním plánu města. V platném územním plánu města ale dosud není,“ uvedl starosta Miroslav Egert.



Město již asi pět let zpracovává nový územní plán, kde by se měla zóna objevit. „Nechci působit negativně, snažíme se jít cestou změny zásad Karlovarského kraje, ale neustále přešlapujeme na místě,“ řekl Egert.



Další komplikací je, že prostor spadá do chráněného území. Hnízdí zde chráněné ptactvo. Starosta tak stále hledá kompromis, jak situaci vyřešit.



„Lidé se nemusí bát, že by průmyslová zóna svým chodem rušila okolí. Sklady, lehký průmysl, logistické podniky nebo drobná výroba. Takové využití by zóna měla. Vznikla by nová pracovní místa. Lidé momentálně nemívají problém najít práci, ale mnoho z nich musí dojíždět. Takhle by jim vznikla pracovní příležitost hned za rohem,“ dodal starosta.