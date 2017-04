Ztrátová KV Arena, s.r.o., jde do likvidace

Karlovy Vary - Zřejmě to byla ztráta ve výši 8,7 milionu korun, která přiměla karlovarské radní ke změně obchodního statutu KV Areny.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Ze společnosti s ručením omezeným, která půjde do likvidace, vznikne příspěvková organizace města pod vedením nového ředitele.

Výsledek hospodaření společnosti KV Arena, s.r.o., před zdaněním:

v roce 2016: -8,7 milionů

v roce 2015: -1 473 tis. Kč

v roce 2014: -974 tis. Kč

v roce 2013: +666 tis. Kč

v roce 2012: +2 602 tis. Kč

Město už na tento post vypisuje výběrové řízení. „Vzali jsme v potaz doporučení dozorčí rady, podle níž je to nejvhodnější varianta. Chceme z KV Areny, která nikdy nebude zisková, vytvořit ekonomicky stabilní příspěvkovou organizaci. Za úkol to bude mít nový ředitel, který bude zároveň zastávat funkci krizového manažera,“ vysvětlil primátor Kulhánek. Výhodou je podle něj přímější kontrola města nad hospodařením. „Obchodní společnost je ze zákona zřízena za účelem dosažení zisku, a KV Arena, s.r.o., tuto podmínku neplní. My volíme organizační formu, která de facto je v limitech zákona,“ vysvětlil primátor Petr Kulhánek (KOA). Tento krok odsouhlasila i valná hromada KV Areny, kterou supluje právě rada města. Současný jednatel Vladimír Kvasnička (nez.), který je zároveň karlovarským radním, tak po vzniku příspěvkové organizace z KV Areny odejde, i když mu podle primátora Kulhánka nic nebrání se do výběrového řízení na ředitele KV Areny přihlásit. „Podle ekonomického rozboru nedošlo k ničemu, k čemu bychom měli výhrady. Snad jen k úrovni komunikace a manažerské práce,“ uvedl primátor Kulhánek. Opozice má ale jiný názor. Ta práci jednatele Kvasničky kritizovala téměř na každém zastupitelstvu. Na tom posledním zastupitelstvu to byl zastupitel Jaroslav Fujdiar (O co jim jde), který poukázal na to, že záruční lhůty KV Arena nechává bez povšimnutí a v hale pak vše draze opravuje za městské peníze. To ale jednatel Kvasnička odmítl a zdůraznil, že to byl jeho předchůdce, který to vše zavinil. „Já už jsem toto vše jen zdědil,“ uvedl před časem pro Deník.



KV Arena, pod níž patří i bazénové centrum a míčová hala, je pro město velmi drahým špásem. Rozpočet každoročně zatěžuje desítkami milionů, například letos obdrží dotaci ve výši 26 milionů korun.

Podle náměstka Čestmíra Bruštíka (nez.) je z tohoto balíku 16 milionů určeno na investice a 10 milionů na provoz. Pět milionů se městu vrací na nájemném. Ztrátu podle vedení města v halu způsobuje nárůst mzdových nákladů na nová střediska, opravy mimo záruční lhůty a kulturní akce, které se v hale pořádaly.Za KV Arenu, za níž Karlovy Vary zaplatily přes miliardu korun a nejvíce ji proslavila losovačka na zhotovitele díla, navíc město splácí 50 milionů ročně. A tento závazek se bude muset plnit ještě deset let.