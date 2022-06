Výhled až sto kilometrů daleko. Restaurace na mostě nad Bratislavou láká turisty

„Je příkladem dokonalé symbiózy architektury a přírody, do které je včleněna,“ oceňují skvostnou myšlenku celého areálu odborníci. Zajímavostí tak je, že Zelená žaba není vlastně vůbec vidět z cesty ani z lázeňské kolonády, i když se od ní nachází jen stovky metrů.

Zábava pro všechny

Kapacita koupaliště je 500 osob. Jeho areál poskytuje zábavu pro všechny věkové kategorie. Nabízí 33 metrů dlouhý bazén s vodou vyhřívanou na více než 30 stupňů Celsia. Součástí jsou i vířivky. Děti se mohou osvěžit a zabavit v dětském bazénu, u kterého se konají i animační programy. Občerstvení poskytuje bufet i restaurace. Dokonce je zde i venkovní kuželna se dvěma drahami. Příjemně pak překvapí vyhlídková stezka.

Úplné levné vstupné však nečekejte. Celodenní lístek pro dospělého přijde na 18 eur, na tři hodiny postačí 13 eur. Senioři nad 62 let, studenti a děti od 5 do 12 let pak 13 eur, za kratší pobyt 9 eur. Do VIP zóny se dostanete za 50 eur.

Jak uvádí Wikipedia, Bohuslav Fuchs (24. března 1895 Všechovice u Přerova – 18. září 1972 Brno) byl český architekt, urbanista a teoretik značného vlivu a evropského významu v moderní architektuře. Uskutečnil více než 150 staveb, z nichž některé, jako je pavilon města Brna a lázně Zábrdovice nebo právě termální koupaliště Zelená žaba, se staly jedněmi ze stěžejních děl moderní epochy.