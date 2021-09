Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza | Foto: ČTK

Senát otevřel prostor pro další rejdy energošmejdů, kteří každý rok podvedou a okradou desetitisíce lidí. Minulou středu nehlasoval o novele energetického zákona a na místo toho posunul její projednávání o týden. V případě přijetí senátních úprav, se bude o posílení práv spotřebitelů rozhodovat až na úplně poslední schůzi Poslanecké sněmovny. Reálně tak hrozí, že prohrajeme všichni.

Zdroj: Deník

Do Senátu přitom doputoval ze sněmovny nikoli – jak se ne právě zřídka stává – produkt šitý horkou jehlou nebo na poslední chvíli v negativním slova smyslu nějak „zlobovaný“. Naopak, nevidím v posledních letech jinou předlohu, která by prošla srovnatelně zevrubnou, věcně i časově extrémně náročnou debatou za účasti nejen orgánů státu a zákonodárců, ale i množství nejrůznějších uskupení jak z podnikatelské sféry, tak organizací na poli ochrany spotřebitelů. Není proto pravda, jak se někteří snaží tvrdit, že by novela byla špatně napsaná a ve výsledku vyprázdněná.

S ministerstvem průmyslu na tvorbě jednotlivých pravidel a posléze paragrafů spolupracoval od května 2018 Energetický regulační úřad (ERÚ) a Česká obchodní inspekce (ČOI). Záhy se do diskuze přihlásili i ti podnikatelé, jimž působení energošmejdů vážně kazilo pověst i samotnou obchodní praxi. Jejich aktivity se soustředily v rámci našeho svazu. Již v lednu 2019 proběhl první společný kulatý stůl na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) za účasti státu, podnikatelů i spotřebitelů.

V květnu téhož roku iniciovaly SOCR, MPO, ČOI a ERÚ vznik „Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů“, která obsahovala hlavní principy požadovaných změn, k jejichž dodržování se velmi rychle přihlásila i výrazná většina trhu – nepřekvapivě s výjimkou těch společností, vůči jejichž praktikám byla iniciativa namířena. Po zpřísnění požadavků v podobě „Deklarace 2.0“ v prosinci 2019 se již další aktivity plně soustředily na odbornou diskusi v rámci přípravy novely EZ od počátku roku 2020.

Tomáš Prouza

je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

V průběhu roku 2020 probíhaly velmi intenzivní diskuse nad předlohou novely z dílny MPO, kterých se na platformě SOCR účastnily nejen výše uvedené státní orgány a zástupci větších obchodníků, ale i reprezentanti Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) a také iniciativ, jejichž náplní činnosti je právě ochrana spotřebitelů, jako je sdružení dTest a další. Šlo tedy o velmi širokou diskusi všech, kterých se novela dotýká, ať už z pohledu spotřebitelů nebo podnikatelů v energetice.

S výstupy z této debaty v podobě podnětů vůči některým ustanovením novely byl pak průběžně seznamován i pan poslanec Patrik Nacher jako předseda sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele a jako zpravodaj zákona v Poslanecké sněmovně. Na takové výměně informací a názorů zúčastněných stran se zpravodajem tisku, ať je jakékoli stranické příslušnosti, nevidím nic závadného. Naopak: v podobě, předvedené právě u novely energetického zákona, lze vyzdvihnout vzor tolik vzývané komunikace a otevřenosti vztahů mezi tvůrci zákonů a těmi, na něž jejich tvorba dopadá. Mimo jiné i díky tomu, že zpravodaj předložil svůj komplexní pozměňovací návrh poprvé veřejně již před 1. čtením v prosinci loňského roku, nabídl dostatečný prostor pro uplatnění stanovisek a diskusi.

Novela energetického zákona není nic jiného než záchranná brzda, na kterou všichni několik let čekáme. Je vůbec první legislativní normou, která výrazně omezuje praktiky tzv.

energošmejdů a dává konečně státu do rukou nástroje, jak s nimi zatočit. Pokud by ale Senát vrátil do Sněmovny novelu s jakýmikoli zmatečnými změnami, pak zcela reálně hrozí, že u poslanců narazí. Nicméně sehnat na poslední schůzi pouhých 14 dní před volbami, kdy vrcholí předvolební kampaň, 101 hlasů na přehlasování Senátu, nemusí být vůbec reálné. Kvůli tomu se může stát, že zákon zcela spadne pod stůl a neprojde ani poslanecká, ani senátní verze.

Jediný, kdo by se z toho radoval, by byli energošmejdi. Získali by tak minimálně dva další roky na svoje nekalé řádění. Naposledy proto apeluji na senátory, prosím nepřihřívejte si svou politickou polívčičku na této novele, která je věcně správná a velmi důležitá. Ohrožujete tím osudy desetitisíců lidí, kteří se nyní nedokáží bránit nevybíravým atakům šmejdů a jejich mnohatisícovým sankcím.

