Nejvyšší soud v USA zrušil precedenční verdikt v kauze Roe vs. Wade z roku 1973, který garantoval právo na umělé přerušení těhotenství přibližně do 23. týdne těhotenství. Po 50 letech tak přestalo platit federální právo na přístup k interrupcím. Nový verdikt umožňuje americkým zákonodárcům a zákonodárkyním přístup k interrupcím v jednotlivých státech regulovat.

Zdroj: DeníkV některých státech USA jsou již zakázané. A odhaduje se, že po rozhodnutí Nejvyššího soudu se k nim přidá zhruba 20 amerických států, ve kterých žije něco přes 25 milionů žen v reprodukčním věku, na něž by tato změna mohla mít negativní dopad. Média upozornila na případ desetileté dívky z Ohia, která poté co byla znásilněna nemohla ve vlastním státu podstoupit interrupci. Musela vycestovat do Indiany, kde zákrok byl legální.

Každý stát může stanovit vlastní podmínky. Například v Alabamě jsou interrupce nelegální, pod výjimku spadají pouze případy ohrožující život matky. Ale i v těchto situacích není jisté, že se ženě dostane potřebné zdravotní péče. V Polsku jsou od zamezení svobodného přístupu k potratům v minulém roce známé případy dvou těhotných žen, které jeho následkem zemřely. Obě ženy splňovaly život ohrožující výjimku, ale přesto zdravotníci se zákrokem vyčkávali z obav, aby neporušili zákon.

Zákaz interrupcí tedy představuje vážnou hrozbu pro všechny těhotné ženy. Zvyšuje se riziko, že v nedostanou patřičně rychlou a efektivní lékařskou pomoc. A to i v případech, kdy je jasné, že dítě nepřežije, jak ilustruje příběh Andrey, který zveřejnilo BBC. Andrea byla na Maltě na dovolené, když jí v 16 týdnu praskla voda. Přestože doktoři stanovili, že dítě za těchto okolností nepřežije, odmítli ukončit její těhotenství, jelikož jeho srdce stále tlouklo. Vyčkávalo se tedy, zda dítě umře, nebo zda se objeví zdravotní komplikace u matky.

Kriminalizace interrupcí má za následek zhoršení podmínek, ve kterých jsou vykonávány. Ženy, které z různých důvodů, ať už ekonomických, nebo osobních, chtějí zákrok podstoupit, budou donuceny hledat možnosti, které mohou ohrozit jejich zdravotní stav, psychické zdraví, vést k neplodnosti, nebo k úmrtí. Každý člověk by měl mít právo bezpečně a svobodně rozhodovat o svém těle.

V posledních letech se po světě rozšiřuje tendence omezovat práva žen, a to i v Evropě. „Rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu povzbudí především ty evropské konzervativce, jejichž názory dnes považujeme za extrémní. I v Česku sledujeme, jak si připravují půdu pro prosazení své agendy zaměřené na omezení přístupu k potratům nebo na odmítání antikoncepce,” míní předsedkyně České ženské lobby Marta Smolíková.

Klára Hlaváčková

je členkou České ženské lobby.

Příkladem může být ultrakonzervativní Hnutí pro život, které dlouhodobě usiluje o zákaz potratů v Česku, ale přitom celou kampaň prezentuje jako pomoc ženám.

Kriminalizace interrupcí nevede k snížení jejich počtu. Studie Potraty celosvětově z roku 2017 (Abortion Worldwide 2017: Uneven Progress and Unequal Access) dokládá, že umělá přerušení těhotenství se dějí téměř stejně často v zemích, kde jsou zakázána, jako v zemích, kde jsou povolena. K reálnému snížení počtu interrupcí ve společnosti přispívají kroky jako kvalitní sexuální výchova, dostupná antikoncepce, dostatek míst v jeslích a ve školkách, dostupné bydlení a důstojné odměnění za práci, jak upozorňuje organizace Konsent, která se věnuje sexuální osvětě.