Trpkost hřenského požáru je doslova cítit skoro po celé zemi. Za starých časů by si lidé řekli, že nás stíhají tresty Boží. Připomínáme si pětadvacet let od děsivých povodní na Moravě. Dvacet od těch, které postihly hlavně Čechy. A rok od tornáda na Hodonínsku. Pokud to není trestající ruka vyšší moci, co tedy? Shoda náhod? Nebo dopad klimatických změn?