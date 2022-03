Zajisté jsou události, na něž je pohled jednotný. Typicky jde o ruskou agresi na Ukrajině, kdy je viník daný a nezpochybnitelný. Po této premise ovšem přichází řada nuancí, kde už zdaleka není černobílo. Jak se kupříkladu dívat na rušení koncertů písničkáře Jarka Nohavici, který před třemi lety převzal od Vladimira Putina Puškinovu medaili? Ostravský zpěvák řekl, že si ji nechá, protože ji nedostal za válčení, ale za přínos v kulturní oblasti. Agresi na Ukrajině odsoudil. Pro starostu Uherského Brodu a ředitele tamního kulturního domu to bylo málo. Nohavicův koncert zatrhli. Co to zanechá v myslích 540 diváků, kteří si na Jarka koupili vstupenku? Budou to vnímat jako spravedlivý trest pro Putinova nohsleda, nebo neoprávněný zásah státní moci? Ovlivní to jejich pohled na konflikt a uprchlíky?

Politici vyložili karty na stůl

Sémě pochyb ve mně zasela i tisková konference Iniciativy21, která požaduje zpětné posouzení proticovidových opatření, jež má v mnoha případech za přehnané, vynucované a v případě školáků dokonce za škodlivé. Učitelé, ředitelé, psychologové či lékaři sdružení v tomto hnutí mají pocit, že se stali oběťmi příkazů, jež měli za hloupé a nesmyslné. Museli je plnit, aniž by se jich kdokoli ptal.

„Kritické myšlení ve školství za covidu zemřelo, byla vyžadována bezmyšlenkovitá poslušnost a vládla normalizační patologie,“ uvedl psycholog Daniel Štach, který kvůli tomu ze své školy odešel.

Jako zastánkyně nezbytných restrikcí kvůli ochraně rizikových skupin obyvatelstva a především očkování nedávám jejich popíračům za pravdu. Avšak silně cítím, že jejich názory měly být součástí širší debaty. Vždyť například roušky pro nejmenší žáky opravdu nedávaly smysl, nemluvě o nepřípustně dlouhém uzavření škol.

Bavme se teď o tom alespoň nyní, nechávejme prostor i těm, s nimiž nesouhlasíme. Žádný velký problém totiž nemá jediné řešení.