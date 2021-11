Lidé bez informací dělají chyby. Logicky. A právě předávání informací je věc, ve které stát fatálně selhává.

Český člověk si vždy uměl poradit, když v nějaké době či situaci trpěl nedostatkem. Na koleně si tak vyráběl náhradní díly na žigulíka, stavěl skleníky z lahví od okurek nebo pletl svetry podle Burdy. Jenže pandemie není vaření a nejsme v situaci, kdy můžeme protlak nahradit kečupem. Lidé se potřebují opřít o jasná pravidla a stanoviska. Potřebují dostávat nezpochybnitelné podklady, kterým rozumí. Bez nich jen vzniká podhoubí pro chyby a dezinformace.

A tak se snadno stává, že při kontaktu s nakaženým si karanténu sami nařizují jen ti zodpovědní, protože hygiena trasování nestíhá. Očkovaný člověk s příznaky nemoci tak stále chodí do práce či do školy, protože má chybně za to, že s vakcínou se testovat už nemusí, protože přece nikoho nakazit nemůže. A bez informací pak spousta lidí snadno nechápe, proč je nutné omezovat veřejné akce.

Stát by měl především lépe komunikovat. Jen nařizovat nestačí.