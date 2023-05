Luboš Palata | Foto: Deník

Je to případ plný emocí. Stejně jako soudní jednání, které sleduje nejen Slovensko, ale stále ještě celá Evropa. Vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové je jeden z nejodpornějších zločinů, které byly za poslední desetiletí ve Evropě spáchány. Nájemná vražda mladých lidí, která měla podle výsledků vyšetřování zřejmě za cíl zakrýt ekonomickou trestnou činnost temné postavy slovenského pomezí zločinu, politiky a byznysu.

Kdo viděl film Kuciak, který se nedávno promítal na festivalu Jeden svět, musel mít pocit, že je všechno jasné. Stejně tak ho mohl získat, pokud si před lety přečetl novináři zveřejněnou rozšifrovanou telefonickou komunikaci mezi lidmi podezřelými z objednání vraždy Marianem Kočnerem a Alenou Zsuzsovou. Byla sice plná různých skrývaček a nepřímých vzkazů, ale dojem z ní byl na první pohled jasný. Kočner si vraždu objednal, Zsuzsová to zařídila.

Soud uznal Zsuzsovou vinnou ze sjednání vraždy Kuciaka. Odsedí si 25 let

Zatímco ale někteří z těch, co se na vraždě přímo podíleli, promluvili a svědčili, a tím velmi výrazně pomohli výsledku vyšetřování a odsouzení vrahů, na straně „objednavatelů“ k ničemu takovému nedošlo. Kočner i Zsuzsová drží basu a v případu Kuciak se k ničemu nepřiznali a vyšetřovatelům dokazování nijak neulehčili.

Takže tu byla jen rozluštěná, ale stále ještě svými významy zašifrovaná komunikace, v níž se různé věci dají vykládat různě. A to i v případě takto obviněných podezřelých. Na tom selhalo dokazování už v prvním kole soudního řízení. Nejvyšší soud měl sice jiný názor, rozsudek, který Kočnera a Zsuzsovou osvobodil, vrátil zpět, ale na straně důkazů nic moc nepřibylo.

Soud se proto posunul jen nepatrně a v pátek uznal vinnou z objednání vraždy jen samotnou Zsuzsovou a vyměřil jí 25 let vězení, nejvyšší trest před doživotím. Kočnera, který byl ale už předtím za jiný, „jen“ majetkový delikt odsouzen na 19 let, ale opět osvobodil.

Nejen přijímačky jsou brzdou vzdělání

Rodiče obětí byli rozsudkem znechuceni a nelze se jim divit. Soud je tu ovšem od toho, aby soudil na základě důkazů. Důkazy v případě Kočnera prostě chybí. A možná budou chybět navždy, což asi může změnit právě a jen Zsuzsová, nebo Kočner sám.

V případě, že budou nadále mlčet, se opravdu může stát, že se žádného rozsudku nad Kočnerem v kauze Kuciak Slovensko ani Evropa nedočká. A nebude to o nevůli, o podjatosti soudu, ale zřejmě pouze a jen o nedostatku důkazů.

Může se nám to zdát jako smutný konec, ale není to jediný soudní případ na Slovensku, ale ani v Evropě, který takto možná skončí. To, co by bylo daleko horší, by bylo, pokud by soudci naopak podlehli obrovskému tlaku veřejnosti a médií. A Kočnera by bez jednoznačných důkazů, na základě „společenské objednávky“, odsoudili.

Pijme vládě na zdraví!

Dobu, kdy se takto v Česku a Slovensku vynášely rozsudky, část z nás ještě zažila. Byla to nejtemnější doba jak našeho státu, tak lidí, kteří v té době žili. Nechtějme se do ní vracet, protože nám přijde, že by lidé jako Kočner a mnozí další měli podle našeho názoru sedět ve vězení a „kvůli soudům“ nesedí.

Mimochodem, Kočner ve vězení už je. A ještě mnoho, mnoho let tam zůstane. Byť ne za objednání vraždy.