Říká se tomu lidová moudrost. A ta někdy dokáže skutečně překvapit. Je tomu tak ve včera publikovaném průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, podle něhož nemají Češi největší obavy ani z ekonomické krize, ani z návratu koronaviru. Ale z toho, že nás zase čeká sucho, nejvýraznější to domácí projev neblahé klimatické změny.

Foto: Deník

Před pár týdny jsme od některých českých politiků mohli slyšet, že teď bude muset celá Evropa na svůj boj proti klimatickým změnám zapomenout. A to proto, že se bude muset soustředit na to, jak dát do kupy svoji ekonomiku, těžce poškozenou mnohatýdenním koronavirovým vegetativním stavem.