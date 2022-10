Kdo vlastně volby vyhrál? Všichni

A pochybuji, že by účastníci nechápali, o co jim jde. Možná si přejí pád Fialovy vlády, ale nikoli proto, že špatně řídí zemi, nýbrž kvůli nastavenému kurzu zahraniční politiky. Organizátoři se nepokrytě hlásí k tomu, že by chtěli raději dohodu s Putinem o dodávkách levného plynu než celoevropské řešení a americký LNG.

Kabinet rozhodl nejen o zastropování ceny energií a sociálním tarifu, ale schválil i velmi vstřícný návrh rozpočtu na příští rok, který počítá s masovou pomocí lidem a firmám i zdaněním energetických gigantů a bank. Možná jeho opatření přišla pozdě a určitě by je ministři mohli lépe prezentovat, ale jsou tady. Objektivní důvod k volání po odchodu pětikoalice ze Strakovy akademie tím padl. Prozatím.

Proto bych se nedivila, kdyby tentokrát premiér označil demonstranty za proruské a protičeské.

Rozpočet jako čistá politika

Lidé jako Josef Skála, Hynek Blaško nebo Miroslav Ševčík určitě netrpí bídou a netuší, jaké to je, vyjít s životním minimem. Bezskrupolózně se jen přiživují na současné vlně obav a tvrdí, že by nám bylo líp, kdybychom se s Putinem domluvili a Ukrajinu nechali plavat. Jak vidno, skáče jim na to stále méně lidí.

Demokracie končí, když vám vezmou právo vyjádřit vlastní stanovisko, uvádí v dnešním rozhovoru Deníku Petr Drulák. Tato moudrá věta se ovšem osob, jež by řekly cokoliv pouze proto, aby se zviditelnily a udržely si své výnosné fleky, netýká.