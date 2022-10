Boj o Senát: Četník Töpfer v televizi? Nefér reklama, kritizuje protikandidát

Koho tím ale haní a co nepřístojného si přisvojuje? Pokud kandidují záchranáři, fotí se v oranžových dresech před vrtulníkem. Pokud lékaři, fotí se v bílém plášti. Pokud nakrásně žokejové, tak na koni. Použít v kampani oblíbenou profesi není nic zavrženíhodného.

Zde je však háček jako na žraloka. Česká televize opakuje Četnické humoresky už asi posedmitisící. Jde snad Tomáš Töpfer s Petrem Dvořákem na procenta? Tomu by neuvěřil ani největší paranoik. Naopak to může mít opačný efekt: Ač je seriál povedený a Töpferova role milá, není dost diváků, které opakování štve? Bylo by zajímavé zjistit, jak by na voliče zapůsobilo, kdyby kandidoval představitel doktora Schwarze z Ordinace.

Rozpočet jako čistá politika

Jsou mnohem zvláštnější způsoby volební reklamy. Například Andrej Babiš je denně v přímém přenosu ze soudní síně. A pražskému primátorovi nepochybně pomohly tisíce fotografií na sociálních sítích z houbové sezony.