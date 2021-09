Kardinál Dominik Duka | Foto: Deník/Stulír Drahomír

Je už to takový rys naší doby, že si na růžovém keři spíše všímáme trní, než abychom obdivovali krásný květ. Rozumím obavám lidí o jejich zdraví, blízké osoby, ale i starosti o své zajištění do budoucna. Katastrofy, ať už je to epidemie koronaviru, tornádo na Moravě, záplavy v Německu, nebo divoký zvrat na bitevním poli v Afghánistánu s sebou ale vždy přinášejí i nebývalou vlnu mezilidské solidarity.