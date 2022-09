Vrcholem arogance a důkazem bezohlednosti jsou firmy, které si organizují soukromé party v Thermalu, aniž by braly v potaz, že v tomto městě žijí normální lidé, kteří nepaří do rána. Taková byla i soukromá akce v bazénu v pátek, odkud se široko daleko minimálně do tří hodin do rána rozléhala taneční hudba.

Co na tom, že akce porušila vyhlášku o nočním klidu? Co na tom, že organizátoři na ni nevpustili ani hlídku městské policie? Co na tom, že neměli tu slušnost respektovat její výzvu a hlasitou produkci odmítli ukončit? Mají přece peníze, a tak si mohou dovolit pořádat megaparty pro vyvolené i zaplatit pokutu, nad jejíž výší se jen usmějí.

Soukromá party v bazénu Thermal porušila vyhlášku o nočním klidu