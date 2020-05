Nebo jinak: bylo řečeno, že vláda zajistí bezúročné půjčky. Ty však zřejmě nejsou pro každého. Na program Covid I s připravenými pěti miliardami korun přišlo 3 220 žádostí, k 21.4. jich bylo uspokojeno zatím 200, a tím vyčerpáno 700 mililonů korun. Velké procento žádostí bylo odmítnuto a žadatelé nevědí proč. Do programu Covid II bylo připraveno 20 miliard korun a z téměř šesti tisíc žádostí zatím uspělo jen 250. Peníze vyčleněné do programu Covid pro Prahu byly vyčerpány za 10 minut poté, co byla informace zveřejněna. Čas v tomto případě nejsou jen peníze, ale i záchranné lano pro udržení firem při životě.

Druhým významným problémem je „nemocnost“ zaměstnanců. To slovo je úmyslně v uvozovkách. Tento ukazatel se za normálního stavu (tedy např. za první dva měsíce 2020) pohyboval v naší společnosti mezi pěti a sedmi procenty a od poloviny března vylétl na úroveň 25 až 27 procent. Vysvětlení je nasnadě: byly zavřeny školy a o děti se přece někdo musí postarat. Ale proč to musí být právě zaměstnavatelé, kteří tohle zaplatí? Naši firmu ATAS tato záležitost jen za polovinu března přišla bez pár korun na 900 tisíc korun a přislíbená, tedy zatím nevyplacená podpora, je 28 tisíc korun (opravdu nejde o chybu v řádech!).

A proč právě rodiče zvolili cestu čerpání nemocenské, která je oproti ošetřovnému nevýhodnější jak pro ně, tak pro zaměstnavatele? V polovině března bylo možno čerpat ošetřovné na děti do 10 let (teď už do 13 let), po dobu devíti dnů, resp. 16 dnů pro samoživitele (teď zatím bez časového omezení) a dávka činila 60 procent redukovaného průměru mzdy (teď 80 procent), takže lidé zvolili jistotu, nebo jinými slovy vrabce v hrsti.

A bude ještě hůř. Kvůli zvýšení podpory při ošetřování člena rodiny (OČR). Ne že to budou další náklady pro firmy, tentokrát je ponese stát, ale zkusil jsem spočítat, jaký rozdíl v čisté mzdě bude mít rodič na OČR, když se bude starat o potomka a když bude chodit do práce. Vyšlo mi, že příjem z ošetřovného bude oproti běžné čisté mzdě, počítané z průměrné mzdy ze 4.Q. 2019 ( 36 144 korun měsíčně), nižší o pouhých 1 303 korun! Takhle malý rozdíl přece nemotivuje zaměstnance, aby se co nejdříve vrátil do práce! A bez zaměstnanců se nedá vyrábět, zejména bez dělníků, kterých je přes 90 procent z těch co chybí celkem.

Opravdu bude ošetřovné až do zahájení příštího školního roku? Musí být i pro rodiče dětí ve věku 11 až 13 let? To jsou otázky, které zásadním způsobem rozhodnou, jak dlouhý bude rozjezd průmyslu po období koronavirovém. A nejen to. Zásadním způsobem ovlivní i to, kolik firem má šanci přežít!

Autor je předseda představenstva ATAS elektromotory a místopředseda Asociace exportérů