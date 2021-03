Vitamín D pomáhá. Vitamín D nepomáhá. Ivermektin je zázračný lék. Ivermektin postihuje orgány. Zaručeně je dobré si opatřit isoprinosine. Ne, je to úplně zbytečné…

Foto: Deník

Takových protichůdných názorů na to, co zabírá proti covidu, poletují éterem snad desítky. Jsou to lákadla šarlatánu, kteří chtějí lidi ošidit o peníze? Nebo volání zoufalců, kteří si toužebně přejí, aby tu už bylo něco proti pandemii?