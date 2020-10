Jisté je, že jedním z vyznamenaných, kterým prezident předá Řád bílého lva, bude právě ministr Prymula. Ten, který prosadil nejen zákaz shromažďování, ale také oper a muzikálů. „Při zpívání dochází k masivnímu šíření viru,“ zdůvodnil Prymula zákaz zpěvu.

Muzikálový pěvec a Zemanovec Daniel Hůlka dostal od Zemana medaili za zásluhy už 28. října 2016. Byla z toho tehdy velká ostuda, protože Hůlka prezidentskou medaili ztratil už cestou z Hradu.

Letos v říjnu je Hůlkovi souzeno zpívat leda tak doma ve sprše a přihlížet, jak řád Bílého lva přebírá Prymula, který muzikálovým umělcům zakázal provozovat živnost. „Tak to tedy ne!,“ řekl si Hůlka a vyrazil na demonstraci Spojme se v jedno společné srdce. „Praha je srdcem Evropy, srdce je znakem lidství,“ zdůvodnili organizátoři, co to srdce má znamenat.

„Plukovník Smrt Prymula je člověk, kterému podle mého názoru vůbec nejde o naše zdraví. Nejde mu o náš národ. Jde mu jenom o jeho vlastní kapsu. Vyhodili ho z hradecké nemocnice, protože kšeftoval, a před dvěma měsíci si otevřel firmu na výrobu a prodej ochranných látek,“ hřímal Hůlka za potlesku. Plukovník Smrt? Vtipná přezdívka. Drákulovi zase říkají Zemanova Hůlka.