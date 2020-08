Testy, testy, testy. A bude hůř

Mohla by se z toho stát nová kratochvíle fotbalových fanoušků. Před každým ligovým kolem by si v hospodě vyvěsili seznam osmnácti účastníků nejvyšší soutěže a tipovali by, kde všude budou nově mít hráče nakažené koronavirem. Kdo uhodne, vyhraje panáka (na posílení imunity, pochopitelně). Kdo správně tipne i přesný počet fotbalistů s pozitivním testem, dostane celou flašku.

Foto: Deník