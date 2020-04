Ale poděkování zasluhují i všichni občané, kteří disciplinovaně dodržují všechna omezující nařízení. Dík patří dobrovolníkům šijícím roušky, tisknoucím ochranné štíty, míchajícím dezinfekce, pečujícím o starší spoluobčany.

Ze všeobecného vzepětí solidarity se vymykají zprávy, které přicházejí z různých koutů republiky. V pondělí byl zaznamenán rekordní počet požárů, většinou lesních. Hasiči spěchali k 293 ohniskům, přičemž běžný denní průměr výjezdů je 49.

Na Vysočině hořelo více než stokrát. „Za většinou požárů stojí lidská neopatrnost a nedbalost, hlavně nedovolené rozdělávání ohně, pálení klestí a biologického odpadu nebo kouření,“ píše se ve zprávě Hasičského záchranného sboru.

Jinak řečeno, v době, kdy hasiči tvoří páteřní součást protipandemické strategie, musejí se zabývat důsledky chování nezodpovědných jedinců, kteří si pro zábavu rozdělali ohníček, aniž by ho pak řádně uhasili.

Velikonoce a jarně přívětivé počasí budou lákat k podobnému chování tisíce lidí. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek zcela správně vydal striktní zákaz manipulace s otevřeným ohněm. Následovat by ho měli všichni jeho kolegové i starostové. Záchranáře si musíme hýčkat, a ne je vysílat hasit to, co by nás teď opravdu pálit nemělo – frajeřinu namachrovaných hlupáků.