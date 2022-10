Jak hodnotíte z pohledu vašeho byznysu letošní rok na trhu s ojetými vozy?

V prvním pololetí pokračovala zvýšená poptávka po osobních vozech, s nástupem prázdnin se poptávka výrazně snížila.

Kdybyste měl definovat tři klíčové události pro vaši firmu, které vás v uplynulých třech letech ovlivnily, které by to byly?

Covid, nárůst prodejních cen, zvýšená poptávka po vozidlech.

Mění se v současné situaci preference zákazníků? Jak?

Ano, zákazníci přestávají nakupovat panicky, velice začali rozvažovat pořízení vozu, formu financování.

Jak vidíte budoucnost prodeje ojetých vozů?

V horizontu roku to bude velice těžké. Po každém těžkém obd

obí ale vyjde sluníčko a vše se srovná.

Které značky vozů se u vás ve firmě co do prodeje dostanou do TOP 5?

Škoda, VW, Kia, Volvo, Opel.

Orientujete se s ohledem na dobu i na on-line obchod? Vidíte zde budoucnost prodeje ojetých vozů?

U nových vozů to časem jinak nebude, tam je jasný stav vozu. U ojetých vozů to však nevidím jako stěžejní. tady totiž platí, že co kus, to originál.

Plánujete v budoucnu podpořit firmu investicemi? Bude to spíše do on-line světa, nebo klasickým směrem?

Oba směry investic jsou pro prodej osobních vozů důležité.

