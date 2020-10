V dubnu letošního roku nešlo přehlédnout na jednom z pozemků ve vilové čtvrti na Smetanově nábřeží v Hranicích, kterou lemuje hlavní silniční tah na Slovensko, podivnou novostavbu. Tu tvořilo pět lodních přepravních kontejnerů.

Jak se v hlavě leteckého inženýra Marka Popáleného z Olomouce zrodila myšlenka postavit si rodinný dům z lodních přepravních kontejnerů?

„Napadlo mě to už hodně dávno, asi tak před šesti lety, když jsem jel pracovně do Ameriky. Viděl jsem tam krásný seriál, ve kterém tyto domečky stavěl jeden Ir. Jak šel ale čas, zapomněl jsem na to. Asi před dvěma lety se mi do rukou dostala knížka Podnikání z pláže. V ní bylo krásně vysvětlené, jak bysme mohli dát světu něco, co by nejen nás ale i svět mohlo posunout dopředu nebo-li, jak ukázat lidem, co já dokážu udělat, aby to oni dokázali zkopírovat,“ začal své vyprávění mladý muž.

Lego pro dospělé

Právě po přečtení této knihy se mu vrátila myšlenka na kontejnerové bydlení.

„Je mnoho možností z čeho postavit dům, z cihel, z ytongů, ze dřeva, ale ty jsou mnohdy také dané pro danou lokalitu. S manželkou jsme se tedy rozhodli postavit takový dům, který bude zduplikovatelný a aby ten materiál byl univerzální,“ vysvětlil Marek Popálený.

Asi každý, kdo někdy rodinný domek stavěl ví, co všechno to s sebou obnáší. Letecký inženýr však zboural touhle stavbou snad všechny mýty a navíc se po vzoru výše jmenované knihy rozhodl vytvořit podrobný manuál a předat svůj um dál.

„Problémy s bydlením jsou stále, rozhodli jsme se proto, že uděláme také návod, jak takový dům postavit, aby to motivovalo mladé lidi. Každý by chtěl velké bydlení, hezké bydlení a levné. A tohle je přesně ono. Je to velmi jednoduché, takové lego pro dospělé. Postavím ho sám za osm měsíců, vejdu se do dvou milionů a výsledkem bude bydlení o výměře 150 metrů čtverečních. Až bude hotová fasáda, nikdo nepozná, že dům je postavený z kontejnerů,“ konstatoval s úsměvem Marek Popálený, který je už nyní majitelem autorského práva na projekt.

Od počátku vysílají každou neděli ze stavby takzvanou reality show na kanálu YoutTube.

Izolace. A ultramoderní vytápění

Jednopatrová novostavba se pomalu rýsuje, patřit bude mezi nízkoenergetické domy.

„Izolaci máme zevnitř sedm centimetrů a zvenku šestnáct, na stropě je 25 + 7 centimetrů a na podlaze osmnáct. Na vytápění budeme používat ultra moderní technické topení. Jde o elektriku na bázi infra topných panelů, což je velmi nízká spotřeba energie a obrovská účinnost. Samozřejmě okna jsou specifická, a protože jsou velká, jsou trojsklenná,“ popsal s tím, že dům je vybaven také moderní rekuperací vzduchu, díky níž je do budovy neustále přiváděn čerstvý vzduch, který je skrze filtry zbaven všech škodlivin, prachu, hmyzu a jiných nečistot z venku.

Nezvyklá novostavba upoutala v začátcích pozornost především obyvatele okolních domů.

„Sousedi nejdříve kroutili hlavami, ptali se jestli tu budou garáže nebo jestli tu vznikne nějaký pracovní prostor (smích). To se ale změnilo v momentě, kdy jsme dali okna a už to začalo vypadat jako barák. Nyní spíš slyším, že jsme revoluční a že to bude super,“ popsal reakce okolí mladý stavitel, investor a majitel v jednom, který více než materiál musel u stavebního úřadu respektovat to, že stavba se nachází v památkové a povodňové zóně.

Z hanácké metropole do Hranic

Proč si rodina s dvěma malými dětmi ze stotisícového města v srdci Hané vybrala pro svůj život právě Hranice? Rozhodující pro ně bylo především místo. Ze svých požadavků ustoupit nechtěli a vyplatilo se.

„Dlouho jsme hledali pozemek, kde budeme mít nezakrytý výhled , to znamená, že jsem hledali svah. Takových pozemků je relativně dost, problém je ten, že jsou v nedostupném prostředí. Postupně jsme tu kružnici od Olomouce zvětšovali a jednoho večera jsme se dostali do okruhu Hranic a zde nám vyběhl tento pozemek a hned na druhý den jsme zaplatili zálohu,“ pokračoval Marek Popálený, pro kterého se Hranice ukázaly jako skvělá varianta pro celou rodinu.

„Chtěli jsme mít blízko do školy, do školky, do centra, aby mělo město dobré zázemí pro kulturní i sportovní vyžití. A to tady je. Hodně kultury, krásný bazén venkovní i krytý, cyklostezka, v blízkosti je řada možností k výletům, kousek je propast, už jsme byli v jeskyních a do přírody je to jen kousek. No a ten výhled z okna i balkonu je nádherný,“ doplnil na závěr Marek Popálený, který má v plánu se se svou rodinou do nového rodinného sídla nastěhovat už v listopadu.

Kontejnerový dům v Hranicích



Zdroj: Deník / Liba Mátlová*5 kontejnerů (1 kontejner 12 x 2,8 x 2,44 metrů)

*obytná plocha 132 metrů čtverečních + 30 metrů čtverečních balkonová terasa

*3+kk s možností rozšíření na 4+kk

*přízemí: vstupní chodba, technická místnost, koupelna + sprchový kout, wc, obývací pokoj, kuchyňský kout + komora

*1. patro: ložnice, dětský pokoj (možnost dvou), koupelna + vana, wc, prostorná balkonová terasa