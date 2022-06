Zdobení stěn malbou je dávné. Museli bychom se vrátit do jeskyň pravěkých lovců mamutů, kteří zobrazovali to, co viděli kolem sebe. Tapety však vděčí za svůj život čínskému vynálezu papíru, do Evropy přišly totiž odtamtud. Už století před naším letopočtem měli Číňané ve svých obydlích papírové stěny a zástěny, které zdobili malbou. Pečlivě střežené tajemství výroby papíru se však nedalo utajit, takže se o něm časem dozvěděl i okolní svět.