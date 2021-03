ANO Covidu už v Česku podlehlo více než třiadvacet tisíc obětí. Šíří se vysoce nakažlivá britská mutace. Nemocnice jsou na pokraji zhroucení. Za takových okolností je ten, kdo nenosí roušku, potenciálním zločincem. Postih by v tomto případě měl být tvrdší než pouhá desetitisícová pokuta. Přísnost policistů a strážníků je namístě.

NE Samozřejmě je správné dodržovat pravidla, ale je potřeba používat je s rozumem. Člověk občas přejde na červenou, když široko daleko nejede auto. Pokud nejsou v blízkosti žádní lidé, nemáte koho ohrozit, když si, byť ve městě, sundáte roušku. Strážci zákona by v takových případech měli postupovat uvážlivě a vše řešit domluvou.

Je třeba „zastrašit“ popírače

ANO Část lidí, například exprezident Václav Klaus, zastává názor, že nošení roušky či respirátoru je potlačováním osobní svobody. Chodí s odkrytým obličejem demonstrativně a neplatí na ně tedy domluva, ani pokuta – té se chtějí bránit soudně. V takových případech samozřejmě policistům nezbývá než použít sílu, jinak by byli pro smích.

NE Občanské svobody by se měly ctít i v době pandemie. Svoboda názoru je nad jakýmikoli vládními pravidly. Tento názor mají lidé právo demonstrovat, pokud přímo neohrožují druhé. Když jde někdo bez roušky po prázdné ulici, je to něco jiného, než když jde jiný s covidem do práce, aby nepřišel o pár korun. To by měla policie řešit především.

Musí být vidět důslednost policie

ANO Před rokem, v době první vlny koronaviru, byli strážci zákona vlídní. Lidé totiž byli ochotni všechna nařízení dodržovat. Situace se od té doby totálně změnila. Padesát procent občanů má celou epidemii za humbuk. Všichni jsou nervózní a frustrovaní, důvěra ve vládu a v její opatření klesla. Pokud policie neukáže sílu, současná karanténa se zhroutí.

NE Tlak vzbudí protitlak. Pokud naštvané lidi ještě vydráždíte nepřiměřeným násilím, rozhodně je to nepřiměje k pokoře. I jednotlivé sporné zákroky, zvlášť jsou-li přítomny malé děti, vyvolávají hněv vůči celé státní mašinérii. Pokud chce stát, aby lidé respektovali další tvrdé zákazy, musí se k nim chovat slušně. Vysvětlovat, ne tlouct.