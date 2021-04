Zmírnění opatření. Německo vyřadilo ČR ze seznamu oblastí s mutacemi covidu

Německo od půlnoci ze soboty na neděli uvolní pro Čechy průjezd pozemní dopravy přes své území bez testů. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělilo ministerstvo zahraničních věcí. Upozornilo, že rozvolnění se dotkne zejména nákladní dopravy, nyní povinné testování způsobovalo na hranicích velké komplikace. Turismus ale i nadále možný nebude, nezbytné cesty do Německa budou dál podmíněné jak negativním testem, tak nástupem do karantény.

Němečtí policisté kontrolují 20. února 2021 automobil na česko-německém hraničním přechodu Petrovice/Bahratal v Krušných horách na Ústecku | Foto: ČTK