Rekord! Praděd loni zdolalo přes 200 000 lidí, lákala i Bílá Opava a Keprník

Nejvyšší moravské hory táhnou turisty stále víc. Vyplývá to ze sčítání návštěvnosti na turisticky atraktivních stezkách v Jeseníkách. Návštěvníci se přitom koncentrují do nejatraktivnějších míst. Jejich rozprostření do méně vytížených lokalit může pomoci, ale i uškodit.

Petrovy kameny, v pozadí vysílač na hoře Praděd. | Foto: Deník / Krňávek Petr