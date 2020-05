Jak přiblížila vedoucí Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor Žaneta Šišková, momentálně začínají rozkvétat pěnišníky a azalky. „Současně kvetou šeříky, magnolie, střemchy, hlohy nebo například jírovce. Na loučkách v arboretu najdete pomněnky, ptačince, hrachory jarní či česneky medvědí. Na květ jde i vstavačovitá rostlina bradáček vejčitý, za pár dní vykvetou také chráněné lilie zlatohlavé,“ popsala barevné spektrum.

V současnosti se zaměstnanci věnují setí a sázení rozsáhlého hospodářského systému, který se nachází v horní části zahrady. „Pěstujeme zde mnoho skupin užitkových, léčivých, jedovatých i plevelných rostlin,“ upřesnila Žaneta Šišková.

Růžová zahrada

Na tento rok se podle ní podařilo získat dotaci od města Tábor na dokončení rozária, které se stane genobankou českých a slovenských odrůd růží. „Vzhledem k oteplování a výkyvům počasí je nutno mít sbírky na více místech od sebe vzdálených. Růže jsou v Průhonicích a v Rajhradě. Kolekce v Táboře by byla třetí zásobní s odlišným klimatem,“ podotkla. Nutnost jejího zbudování byla potvrzena úhynem až 70 procent keřů ve středních Čechách v roce 2012.

Naši šlechtitelé

Růže u nás vyšlechtěné jsou podle Žanety Šiškové nejlépe přizpůsobené našemu klimatu. „Při zachování odrůd, je můžeme použít k další šlechtitelské práci. Růže nám dokumentují vyspělost našeho zahradnictví. Také názvy odrůd ukazují na kulturní vyspělost - vlastenecká jména, Böhm. V neposlední řadě nám poskytne zdroj řezaných růží k výstavě růží konané v prostorách botanické zahrady. Většina našich růží pochází od bratrů Havlových z nedalekého Hlavňova,“ osvětlila.

Umělá duna

Díky další získané dotaci vznikne nová expozice chráněných rostlin – písečné duny. „Zde ve spolupráci s Klárou Řehounkovou z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Vlastimilem Rybkou z Botanické zahrady v Praze nasimulujeme uměle podmínky písečného přesypu,“ prozradila chystaný projekt.

Písčiny se ve volné přírodě stávají stále vzácnějšími, a to především díky sukcesi vegetace, umělému zalesnění, eutrofizaci nebo například i těžbě. „Rostliny a živočichové vázaní na tento biotop jsou z valné většiny chráněné druhy, přičemž některé z nich se nacházejí na hranici vyhynutí. A právě jejich dramatický úbytek v krajině nás vedl k tomu, abychom takovou malou ukázku tohoto velmi vzácného biotopu v botanické zahradě měli,“ naznačila hlavní důvod jejího zbudování.

Prodlouží návštěvní dobu

Za pomoci dalšího grantu v létě prodlouží otevírací dobu. „Získali jsme také dotaci na brigádníka, díky které budeme moci mít otevřeno až do 18 hodin večer,“ pochlubila se. Letos by také rádi certifikovali přírodní zahradu a stali se tak součástí sítě ukázkových přírodních zahrad. „Nově máme pro návštěvníky k prodeji turistické vizitky a pracujeme na vydání nových turistických známek,“ uvedla Žaneta Šišková další plány.

Malá zoologická

Na své si pod táborskou zemědělskou školou přijdou i děti, které většinou více zajímají zvířata než rostliny. „Mohou zde vidět například výra velkého, káně lesní, lišky obecné, pávy korunkaté, morčata, papoušky, želvy, holuba či křepelku,“ vyjmenovala zástupce fauny.

Nejisté vyhlídky

Skleníky jsou dočasně až do 25. května uzavřené. Po tomto datu bude otevírací doba botanické zahrady prodloužena až do 17 hodin. Prozatím není jisté, jak to letos z důvodů koronavirové pandemie bude s pořádáním výstav. „Z důvodu mimořádné situace a vládních nařízeních jsme již museli zrušit naše tradiční jarní akce. Uvidíme, zda budeme moci pořádat v červenci výstavu bonsají, v srpnu výstavu růží a na podzim výstavu hub a papoušků. Vše bude aktualizováno na našich webových stránkách,“ zmínila na závěr Žaneta Šišková.