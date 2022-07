Podmínkou ale je, že zdravotníci rekreanta ošetří ve veřejné ordinaci, nebo nemocnici. „Poskytnutou péči uhradí místní zdravotní pojišťovna, která náklady přeúčtuje české zdravotní pojišťovně,“ vysvětila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Může se stát, že člověk za akutní a neodkladnou péči zaplatí na místě. Třeba proto, že si zdravotní kartičku zapomněl v hotelu. V takovém případě může poté v Česku u své pojišťovny – po předložení účtenek a lékových zpráv – požádat o náhradu. Podle Balady si dokonce může vybrat, zda mu pojišťovna proplatí částku, kterou zaplatil v zahraničí, nebo která je pro daný úkon stanovena v Česku.

Služby, za které se platí

Jiná pravidla ale platí, pokud rekreanta v zahraničí ošetří v soukromých ordinacích. Pokud nemá sjednáno komerční cestovní připojištění, vše musí zaplatit z vlastní peněženky. Někdy se může jednat i o desítky tisíc korun. Především lidé vyrážející do hor či za adrenalinem by měli mít na paměti i to, že základní pojištění nekryje akutní převoz vrtulníkem v místě pobytu, ani převoz do Česka.

Komerční připojištění může pokrýt i spoluúčast či poplatky, které si v zahraniční za některé úkony účtují. „V málokteré evropské zemi je zdravotní péče zcela bezplatná. Například v Rakousku za každou položku na receptu zaplatíte přes čtyři eura, na Slovensku je poplatek u lékaře. A téměř všude je spoluúčast při pobytu v nemocnici, v Německu jde například o deset eur denně,“ řekl Balada.

Také na asistenční službu má člověk na dovolené nárok jen pokud má sjednané komerční připojištění. „Služba mu pomůže přivolat lékaře, zajistit vyšetření, kontroly, převozy, náhradní ubytování či přebookování letenek. To vše, aniž by klient musel ovládat jazyk země, kde se nachází,“ řekl Deníku manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

A jeden malý tip nespadající pod pojištění. Pokud se dovolenkář touží spojit se svým lékařem v Česku, který mu na dálku poradí či pošle eRecept, může si do svého mobilu zdarma stáhnout aplikaci MEDDI app, od Meddi – Ordinace bez hranic. Díky aplikaci lze s vybranými lékaři sdílet dokonce i zdravotní data.