Diokleciánův palác býval kdysi masivní stavbou skládající se nejen z paláce, ale i přilehlých budov sloužících k ubytování vojenské posádky. Celý komplex zabíral podle serveru diocletianspalace.org asi 30 tisíc metrů čtverečních. Dnes se zřícenina rozprostírá v samotném srdci Splitu a tvoří jeho staré město s četnými obchody, kavárnami, restauracemi či apartmány umístěnými v úzkých uličkách původní pevnosti. Na území Diokleciánova paláce trvale žije zhruba 3 tisíce lidí.

Jak je uvedeno na diocletianspalace.org, císař Diocletianus nechal palác postavit na přelomu 4. století našeho letopočtu. Poté, co se dobrovolně vzdal trůnu Římské říše a odešel do „důchodu“, usadil se právě zde – na pláži v ilyrské provincii Řím.

Zajímavostí je, že si Diocletianus přál palác, do kterého by mohl vstoupit přímo na lodi, aniž by opustil palubu. Dnes je už velmi obtížné si představit, že nejnižší část Diokleciánova paláce bývala zatopena vodou a prostorem běžně proplouvala císařská loď.

Z původní stavby se do dnešních dní zachoval jen palác, zbytky zdí a bran. Zbytek starého města tvoří bílé kamenné budovy, které jsou „směsí“ různých období i stylů. V listopadu 1979 UNESCO prohlásilo palác za místo světového dědictví jako významný archeologický komplex.

Hrad Kamerlengo

Zhruba třicet kilometrů od Splitu se nachází další dechberoucí stavba – hrad Kamerlengo. Postaven byl v patnáctém století pro benátského guvernéra na jihozápadě města Trogir. Jak je uvedeno na serveru travelandvisit.com, hrad sloužil zejména Benátčanům, na což poukazuje i jeho název. Slovo kamerlengo pochází totiž z italštiny a odkazuje na titul benátského správního úředníka.

Původně byl hrad spojen s věží svatého Marka. Právě vzájemné propojení věží je důvodem, proč má hrad velmi vysoké zdi. Účelem celého komplexu bylo chránit oblast mezi pevninou a ostrovem Čiovo. Pokud se pozorně zadíváte na věž, můžete si povšimnout, že je uzpůsobená pro dělostřelectvo.

Hlavním materiálem použitým na stavbu Kamerlenga byl mramor. Snad také díky tomuto odolnému materiálu je hrad i po staletích velmi zachovalý a neztratil nic ze svého původního vzhledu.

Pevnost Fortica

Na vysokém hřebeni nad městem Omiš ve Splitsko-dalmátské župě ční ve výšce 303 metrů pevnost Fortica neboli Starigrad. Impozantní stavba byla vybudována v 15. století jako obrana proti Turkům. Jak je popisuje server Dalmatia.hr, dá se říci, že právě této pět set let staré pevnosti vděčí Omiš za to, že zůstal po celou dobu své dlouhé historie nedobytý.

Pevnost vznikla pravděpodobně na místě pravěkého hradiště a starobylé tvrze. Vybudována byla z místně těženého vápence z okolních kopců.

Fortica sloužila nejen jako vyhlídkové místo pro sledování celého pobřeží, ale byla také vybudována jako úkryt pro případ nebezpečí. V současné době láká turisty především pro svůj působivý vzhled a krásné výhledy do okolí. Z pevnosti máte jako na dlani ostrov Brač, Hvar, Šolta a ústí řeky Cetiny.

Trakošćan

V severním Chorvatsku ve Varaždinské župě, hned za hranicemi se Slovinskem, najdete významný hrad Trakošćan. Postaven byl na konci 13. století a původně šlo o menší strážní pevnost, která sloužila k pozorování cesty z Ptuji do Bednjanského údolí.

Jak se můžete dočíst na serveru trakoscan.hr, existují dvě legendy, jak hrad přišel ke svému jménu. Podle jedné je název odvozen od thrácké pevnosti (arx Thacorum), která údajně existovala během starověku. Druhou teorií je, že byl hrad pojmenován po rytířích z Drachensteinu, kteří oblasti vládli v raném středověku.

V průběhu staletí, jak už to bývá, měnil hrad různé pány. V období rozmachu výstavby hradů v chorvatském Záhoří byl pak ve druhé polovině 18. století opuštěn. Zanedbaný Trakošćan začal chátrat a teprve v 19. století se o něj začala znovu zajímat rodina Draskovic, které od 16. století patřil. Podmaršál Juraj V. Draskovic nechal stavbu obnovit na obytný zámek. Proměny se dočkalo i přilehlé okolí parku. Dnes stojí tento historický skvost v dobře zachovalém stavu uprostřed nádherné zahrady – přímo nad jezerem – a je oblíbeným výletním místem.

Medvedgrad

Už osm století stráží město Záhřeb malebný středověký hrad Medvedgrad. Podle serveru pp-medvednica.hr byl vybudován v roce 1254 po ničivém vpádu Tatarů, kteří oblast zcela zpustošili. Díky své strategicky dokonalé poloze byla pevnost, postavená zejména kvůli ochraně občanů, neustále důvodem majetkových sporů a politických nepokojů. Za svou historii vystřídal Medvedgrad mnoho pánů, kteří hrad získávali prostřednictvím nákupů, sňatků, intrik i spiknutí.

Medvedgrad, až dokonale opevněný a připravený, nebyl nikdy napaden. Naopak jeho páni často vyráželi rabovat okolní vesnice. Nejznámější z nich byli hrabata z Celjského, kteří v 15. století terorizovali i samotný Záhřeb.

V roce 1590 byl hrad opuštěn poté, co pevnost zničilo zemětřesení. Jeho tehdejší majitelé Gregoriáni se přestěhovali do modernějšího a pohodlnějšího hradu v Šestém a od té doby Medvedgrad už staletí chátrá.