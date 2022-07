V Mürrenu začíná adrenalinová zábava ještě před samotným příjezdem. Malebná švýcarská vesnice totiž leží tak vysoko, že cestující musí přijet lanovkou. Jedná se o nejvýše položenou nepřetržitě obydlenou osadu v kantonu Bern. Rozprostírá se nad údolím Lauterbrunnen na náhorní plošině ve výšce 1650 metrů nad mořem. Podle serveru MySwitzerland.com vede lanovka z vesnice Stechelberg kolem rozbouřených vodopádů a skalních stěn do centra vesnice Mürren a odtud pak dále na horu Schilthorn, čnící ve výšce 2970 metrů nad mořem.

Padouchova Piz Gloria

V době natáčení snímku o agentovi 007 byla už lanovka vybudovaná. Chyběly však peníze na dokončení první otáčecí restaurace na světě na vrcholu Schilthornu, která si ve filmu „střihla“ významnou roli. Právě příjmy z natáčení byly tehdy vítanou finanční injekcí. Jedinečná budova sloužila jako sídlo Bondova úhlavního nepřítele Blofelda a dostala název Piz Gloria. Filmové jméno si zachovala dodnes. A není divu, vždyť z legendární scény těží už více než půl století.

Zdroj: Youtube

Server Slichthorn.ch láká na výstavu věnovanou legendárnímu filmu. Návštěvníci se mohou ponořit přímo do dění Bondovského světa díky interaktivním prvkům, které zahrnují sedm klíčových scén. Můžete nahlédnout do původního scénáře, poměřit své síly se samotný agentem 007, zkusit si zběsilou jízdu na bobové dráze či let na simulátoru vrtulníku s původním podvozkem vyřazeného Air Glaciers Alouette III.

Zdroj: Youtube

Tolkienova Středozemě

Oblast Bernských Alp je jedním z míst, které inspirovaly Johna Ronalda Reuela Tolkiena při psaní legendárních knih Pán prstenů. Psal se rok 1911 a tehdy teprve devatenáctiletý Tolkien procházel údolím Lauterbrunnen.

V dopise svému synovi Michaelovi podle BBC později napsal, že cesta Bilba Pytlíka z elfské osady Roklinka do Mlžných hor byla inspirována právě touto cestou. „Prakticky celou cestu jsme šli s těžkými zavazadly pěšky – z Interlakenu, hlavně po horských stezkách, do Lauterbrunnenu a odtud do Mürrenu,“ vzpomínal v dopise Tolkien.

Výchozí bod za dobrodružstvím

Na své si však přijdou nejen filmoví a knižní nadšenci. Oblast je to pravé zejména pro milovníky přírody. Už skutečnost, že se do Mürrenu nedostanou auta, je příslibem skutečně svěžího horského vzduchu. Rekreační středisko je výchozím bodem pro množství procházek či delších výletů. Jak zdůrazňuje MySwitzerland.com, v okolí je 200 kilometrů pěších stezek.

Lanovka vede například ke stanici Almendubel, nacházející se bezprostředně nad vesnicí v nadmořské výšce 1907 metrů. Odtud se můžete se zatajeným dechem kochat výhledem na čtyřtisícové zasněžené velikány Eiger (lovec), Mönch (mnich) a Jungfrau (panna). Podle legendy sedí mnich uprostřed, aby hlídal pannu před lovcem.

To pravé pro letní i zimní sportovce

Možností, kam se z obce vydat, je však mnohem více. Tamní horští průvodci vám ochotně poradí tu nejlepší trasu podle vaší úrovně zkušeností, ať už jste na kole či chcete vyrazit pěšky. Odvážní se mohou projít od června do října ferátou (systém jištěných cest – pozn. red.) z Mürrenu do Gimmelwaldu. Procházka po strmé skalní stěně jištěné lanem nabízí adranalinový zážitek s nádnerným výhledem na Bernské Alpy. Cesta dlouhá 2,2 kilometru zabere zhruba tři hodiny.

V zimně si na své přijdou zase lyžaři. Středisko Mürren-Schilthorn disponuje třiapadesáti kilometry upravených sjezdovek pro lyžování a snowboardy, sáňkařskými dráhami i sítí tras pro běžkaře.

Evropský unikát

A když se budete z Mürrenu vracet, nezapomeňte, že za návštěvu stojí rozhodně i vodopády Trümmelbach v údolí Lauterbrunnen. Deset ledovcových vodopádů se nachází uvnitř hory, která je přístupná tunelovou lanovkou. Jedná se o největší podzemní vodopády v Evropě.

Na serveru Truemmelbachfaelle.ch se můžete dočíst, že samotný Trümmelbach vypouští obrovské ledovcové stěny řek Eiger, Mönch a Jungfrau, a to rychlostí neuvěřitelných 20 tisíc litrů vody za sekundu. Jedná se o světové přírodní dědictví UNESCO.