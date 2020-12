Cestovní kanceláře mají problémy sehnat i klienty na zimní pobyty na hory, protože dosud se přesně neví, v jakém režimu budou hotely fungovat. Někteří lidé už ale začali kupovat alespoň zájezdy na léto.

„Náš prodej klesl o 85 až 90 procent za tento rok, dovolené na příští rok jsou znatelně dražší,“ uvedla Lucie Šmejkalová z karlovarské cestovní kanceláře Guneš. „Některé letecké společnosti a hotely dokonce zkrachovaly. Nárůst cen je zhruba o 15 až 20 procent vyšší, a to je na rodinné dovolené pak znát,“ poznamenala pracovnice cestovky.

Podle ní klienti určitě koukají na cenu a vyčkávají. V loňském roce měla tato cestovní kancelář prodáno na first minute v měsících listopad a prosinec již 40 procent z celkového obratu, letos klienti čekají, co bude. I tak se už někteří začali po příští dovolené shánět. „Na first minute nám chodí převážně klienti s lex vouchery z loňské sezóny. Nejčastěji mají zájem o Řecko, Turecko, Bulharsko,“ poznamenala Lucie Šmejkalová. Občas přijde i někdo se zájmem o pobyt na horách.

„Klienti se na nás obracejí s poptávkou na hory, a to převážně do Itálie a Rakouska. Nejoblíbenější oblasti jsou Kronplatz, Bolzano, Trento a oblast kolem Innsbrucku,“ uvedla Lucie Šmejkalová.

Rodina z Chebu, která plánovala cestu do vysněného Španělska, zatím vyčkává na další vývoj situace.

„Je to zapeklitá situace. S manželem jsme se chystali do španělského Madridu. Chtěli jsme tam jet na turistický výlet, abychom si prošli památky. Přece jen jsme u moře byli už mnohokrát a chtěli jsme tentokrát zkusit změnu,“ sdělila Markéta Dlouhá z Chebu. „Navíc jsme plánovali jet bez cestovky, takže jsme si vše vyřizovali sami. Naštěstí jsme část peněz zpátky dostali, ale ne všechno. Teď čekáme, co bude. Podle mě příští rok budeme ještě stále s pandemií bojovat a hranice se jen tak neotevřou,“ poznamenala turistka.

Někteří se chystají i na hory do Rakouska, ale přistupují k tomu opatrně. „Na lyžovačku bych rád vyrazil, ale mám z covidu obavy. Takže se rozmýšlím. Asi se na to vykašlu a tenhle rok ještě počkám,“ řekl Miroslav Čermák z Karlových Varů.