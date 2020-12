Zatímco jindy se kurýři nezastaví hlavně před Vánoci, kvůli pandemii koronaviru se vyšší počet zásilek objevuje už od jara, kdy lidé v souvislosti s uzavřením obchodů více objednávali přes internet. „A teď je ten nápor vážně velký. Oproti běžnému provozu bych řekl, že je množství balíků zhruba dvojnásobné,“ řekl.

Ještě než Vítězslav Kraus vyjede z depa v Karlových Varech, musí všem, kterým ten den přiveze zásilku, napsat SMS zprávy. Tím stráví tak půlhodinu. A poté ho čeká jeho obvyklá trasa. Nejvíc komplikují hladký průběh rozvozu lidé, kteří přestože dostanou zprávu, ve chvíli, kdy je kurýr téměř přede dveřmi, telefon buď nezvednou, nebo oznámí, že nejsou doma. Jsou ale podle něj i zákazníci, kteří se ozývají sami. V takovém případě celou záležitost kurýr řeší se zákazníkem operativně. „Je to vždy jen o lidech. Snažíme se našim zákazníkům vyhovět tak, jak je v našich silách.“

A co se děje s nedoručenými balíky? „I když mi nezvednou telefon, na místo dodání jedu, dám do schránky oznámení, vypíšu štítek, kam napíšu, na jaký parcelshop jsem zásilku uložil," popsal, jak to vypadá v případě, že objednavatel dělá 'mrtvého brouka'. Právě parcelshopy jsou jednou z pravidelných zastávek kurýrů. Kromě rozvozu balíků Vítězslav Kraus z obchodů zásilky i sváží do depa, odkud putují dál k adresátovi.

Vítězslav Kraus jezdí pro GLS už dlouhou dobu, a proto si umí práci zorganizovat tak, aby vše stíhal. „Začínám sedmý rok,“ uvedl. Podle jeho slov není zaměstnání kurýra pro každého. „Musí vás to bavit. Pamatuji si na své začátky. Tehdy jsem si říkal, že to zabalím, protože takový nářez jsem nečekal. Nakonec se to ale otočilo a jsem spokojený,“ dodal s úsměvem.