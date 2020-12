Covid-19 se stal v posledních měsících nejen součástí našich životů, ale také sportu, jak to vnímáte?

Bohužel je to věc, kterou nemůžeme moc ovlivnit, takže se snažíme vždy co nejlépe přizpůsobit nastaveným pravidlům a podmínkám.

Kvůli pandemii koronaviru jste prakticky přišli o vrchol sezony, když byl loňský ročník UNIQA extraligy předčasně ukončen bez vyhlášení mistra soutěže. Pro vás byl slabou náplastí alespoň triumf v základní části extraligy, což vám zajistilo druhou účast v Lize mistrů…

Moc nás mrzelo předčasné ukončení soutěže. Družstvo bylo velice dobře poskládané a věřím, že by v play-off došlo daleko. Bohužel sezóna byla ukončena a nám aspoň za vyrovnané výkony byl přidělen titul vítěze základní části, a tím i možnost účasti v Lize mistrů. Kdyby se liga letos ukončila tímto způsobem, slavili bychom titul.

Samozřejmě se pandemie citelně dotkla i klubové kasy, když jste přišli o zisk ze vstupného…

Klub přišel hlavně o vstupné v nejatraktivnější části soutěže, kterou je play--off. Letos jsme zahájili sezónu s možností omezené návštěvnosti a teď se pokračuje úplně bez diváků. Budeme čekat, jak se bude situace vyvíjet, a třeba se letošní play-off, které je naplánované na březen, již opět uskuteční s diváky v hale.

I přesto se k vám sponzoři neobrátili zády, ale naopak, vyšli vám vstříc a i nadále vám vyjádřili velkou podporu. Jak to pro vás v těžkých časech bylo důležité?

Sponzorům patří velké díky, že nás neustále podporují a pomohli nám v této nelehké situaci. Náš klub jim přeje všem hodně štěstí a sil při překonávání překážek způsobených covidem. My uděláme všechno pro to, abychom naši spolupráci mohli na jaře oslavit při společném úspěchu.

Po uvolnění opatření jste naskočili do přípravy, v rámci nového ročníku odehráli několik zápasů, ale posléze přišla opět covidová stopka, podruhé v krátké době…

Během letní přípravy vše vypadalo, že se život vrací do normálu a sezona již proběhne standardně. Bohužel pravdu měli ti, co říkali, že nás pandemie jen tak neopustí. Soutěž i trénování byly zastaveny a chvilku nikdo nevěděl, co bude následovat.

Následovala individuální příprava, když jste nakonec využili i tréninku za hranicemi, aby se tým dostal co nejdříve zpět do formy…

My jsme se snažili udržet naše profesionální sportovce v tréninkovém rytmu a díky dobrým vztahům s německým klubem VGF Marktredwitz jsme našli alternativu za hranicemi. Za to jim patří velké díky. Pomohli nám jak s poskytnutím vlastního zázemí, tak i se zjištěním podmínek, za jakých můžeme v Německu fungovat.

Následoval návrat na palubovky, ale za přísných podmínek v rámci hygienických opatření, hráči tak musejí podstupovat testy na covid-19 dvakrát v týdnu, jak je to pro klub finančně náročné?

Toto období již začínalo být velice dlouhé a všichni jsme se báli úplného zrušení ročníku. Nakonec byl profesionální sport povolen a my jsme mohli začít řešit konečně sportovní stránku klubu, vedle které bylo samozřejmě třeba i řešit organizaci testování. Zde jsme také našli vhodného partnera, laboratoř, která nás pravidelně testuje. Testování zatížilo značně naši kasu a náš nabitý program nás nutil testovat před každým zápasem, takže žádné výhody v podobě odehrání dvojutkání na jeden test jsme do této doby nezažili.

Navíc jste opět museli oželet podporu fanoušků v domácích zápasech…

Bohužel fanoušek se na utkání stále nedostane. Je nám to líto, hlavně z pohledu diváků. Máme i prodaný velký počet permanentek, kdy na klubu řešíme, jak těmto našim věrným ztrátu vynahradit.

Navíc jste museli řešit během pandemie účast v Lize mistrů, když jste si vyžádali výjimku odehrát zápasy v hale míčových sportů. Nakonec však vše skončilo úplně jinak, když se Liga mistrů rozdělila na dva turnaje…

Formát Ligy mistrů byl na základě špatného vývoje situace změněn z tradičního doma–venku na systém skupinový. Nakonec los určil jako pořadatele italské Trento a německý Friedrichshafen. Určitě jsme byli rádi, že pořadatelství nebylo přiděleno ruskému týmu, kam by vzhledem k situaci nebylo opravdu jednoduché odcestovat.

Určitě jste se obávali, že by mohla být prestižní soutěž zrušena. Nestalo se a vy jste mohli podruhé okusit nástrahy této soutěže…

Máme za sebou první turnaj. Systém turnaje vůbec není špatný a družstvo se během tří dní utkalo s týmy světové špičky. Trošku mě mrzí, že zatím jsme nedosáhli na kýžené vítězství, ale odjížděl jsem s pocitem, že když nepolevíme, naše šance na úspěch se bude zvyšovat.

Pandemie však postihla všechny vaše týmy včetně mládežnických výběrů. Navíc při nových opatřeních musejí hráči ve vnitřních prostorách trénovat s rouškou nebo absolvovat antigenní testy, což by však byla pro klub pořádná finanční ztráta…

Mládež bohužel kvůli covid opatřením trpí nejvíce. Jsem zastáncem toho, že děti se musí hýbat, jinak se přesunou k počítačům a bude velice těžké je opět aktivovat do tréninků a soutěží. Proto jsme společně s trenéry mládeže v době, kdy byla sportoviště zavřena, zůstali aktivní a vymýšleli nejdříve různé on-line aktivity a on-line soutěže a následně, když byl povolen pohyb venku, jsme s dětmi začali chodit ven a rozvíjeli činnosti, na které potom není během sezóny tolik času. K trénování s rouškou a absolvování testů u dětí se nebudu vyjadřovat. Jako klub ale respektujeme všechna opatření, takže budeme buď chodit do hal a trénovat s rouškou, nebo budeme občas pokračovat ve venkovních prostorách.

Nezapomněli jste však ani na vaše fanoušky, když jste pro ně připravili několik novinek, ať už to jsou přenosy z vašich extraligových utkání či podpora přímo z hlediště v podobě kartonových hlaviček…

Fanoušek po mládeži trpí asi také velice. Kdy se znovu podívá do hlediště, je velká neznámá. Proto se snažíme opět co nejvíce na sociálních sítích a webu fanouškům přiblížit naše fungování. Vylepšili jsme on-line přenosy, které jsou momentálně komentované. Najali jsme další specialisty pro sociální média. Měli jsme s sebou na Lize mistrů vlastního kameramana i televizní štáb ČT Sport, tak aby divák měl zážitky i trochu z našeho zákulisí. Vymysleli jsme i vtipnou akci v podobě kartonových hlaviček, kdy nám momentálně fandí okolo 100 papírových diváků. Momentálně připravujeme překvapení pro naše majitele permanentek, kdy pro ně v klubu budeme mít k vyzvednutí malý vánoční dárek v podobě dárkové tašky. To vše děláme proto, aby na nás fanoušek nezapomněl a věděl, že je pro nás stále ten nejdůležitější .

Můžete tedy závěrem přiblížit, co vám covid-19 za tento rok vzal a naopak dal?

Určitě nám vzal spoustu vzájemného sdílení radosti a zážitků, které při sportu každý zažívá. To nejde nahradit. Dal nám nové zkušenosti při řešení různých problémů a nově vzniklých situací. Naučil nás být více flexibilní a také nás naučil lépe pracovat se sociálními sítěmi. Věřím, že tyto všechny nové poznatky nám budou ku prospěchu i v momentě, kdy se svět zase vrátí do normálu.