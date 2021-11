Těžební unie svou reakcí na článek z Karlovarského deníku ze dne 18.9.2021 „Harpagoni se snaží potlačovat práva obcí“ zmiňují obavy, že obrana svého zdravého životního prostoru obyvatel dotčených obcí proti nedobrým praktikám některých těžařů zapříčiňují nedostatek stavebního materiálu.

Dále uvádí příkladný vzor, jak by rekultivace měly vypadat, které dokládají dvěma fotografiemi viz foto 1. Já naopak poukázal, jak by se někteří těžaři ke svému okolí chovat neměli a jak by rekultivace neměly vypadat viz. Foto 2. Vše bylo doloženo průkaznými 67 fotografiemi, na jejichž základě Česká inspekce životního prostředí nalezla závažná porušení zákona o odpadech a opakovaná porušení zákona o vypouštění důlních vod. Sama Těžební unie se ve svém článku ze dne 1.10.2021 zmiňuje o kaolínových dolech.