Výstava Studentský design 2020 je mimořádnou události a vzácnou příležitostí jak pro pořadatele celého projektu, kterým je Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, tak pro Galerii umění Karlovy Vary, jelikož soutěžní přehlídku studentských prací v takovémto rozsahu hostí Becherova vila poprvé.

Samotnému výstupu v podobě výstavy předcházel složitý organizační proces, kterého se účastní na 35 středních a vyšších odborných škol s výtvarným a uměleckořemeslným zaměřením z celé republiky. Třicátý ročník soutěžní přehlídky představí 118 prací v těchto pěti oborech – Produktový design / Grafický design / Oděv, textil, obuv / Sklo, keramika, porcelán / Fotografie a multimédia. Návštěvníci tak mohou vidět a ocenit například nápadité designové řešení u strunného hudebního nástroje, nábytku, svítidel, autorských knih, plakátů, propagačních materiálů, módních doplňků, oděvních kolekcí, nebo porcelánových, keramických a skleněných objektů. K vidění zde budou také fotografie, videa, studentské filmy a počítačové animace.

Pestrá přehlídka studentských prací byla sestavena na základě výsledků školních kol, která probíhala již během minulého roku a následných nominací do celostátního kola za jednotlivé školy. Počet přihlášených prací byl limitován na maximálně dvě soutěžní díla za školu v každé kategorii. Vystavená díla budou posuzována hodnotiteli, kteří budou podle přesně stanovených regulí vybírat vítězné práce již 20. února, tedy v den slavnostního zahájení výstavy. Svůj názor mohou vyjádřit i návštěvníci, kteří případně napíší na anketní lístek číslo práce, která je zaujala, a tím se zúčastnit soutěže o cenu veřejnosti.

Výstava bude zakončena v neděli 5. dubna 2020, následující dva dny pak bude přístupná pouze zástupcům Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky, která je garantem celého projektu. Do té doby bude přístupna veřejnosti od úterý do neděle od 10.00 do 17.00 hodin a nabídne návštěvníkům nejen neobyčejnou rozmanitost sortimentu, svěží nápady nastupující výtvarné generace, ale i možnost vyjádřit se prostřednictvím ankety k vystaveným dílům.

Galerie umění Karlovy Vary